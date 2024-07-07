Исследование рынка недвижимости Москвы 2024: разброс цен на квартиры до 50-кратный

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Разнообразие цен на жилье в Москве достигло рекордных значений

Недвижимость

Цены на новые квартиры в Москве разбросались на широкий диапазон, согласно аналитикам компании URBAN, данные которых опубликованы на "Ленте.ру".

Разнообразие цен на жилье в Москве достигло рекордных значений
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under CC0

К концу июня 2024 года квартиры, стоимость которых не превышает семи миллионов рублей, остались доступными лишь в половине столичных округов из двенадцати. Наиболее высокие цены зафиксированы на севере и северо-западе города, однако самое дорогое жилье располагается в районах, ранее не считавшихся престижными: Северо-восточный, Южный и Восточный округа. За наименее дорогие квартиры здесь приходится выложить не менее 8,3-8,5 миллиона рублей. Строительство жилья за пределами МКАД, где представлены более доступные варианты, почти отсутствует.

В Троицком округе разница в стоимости между самыми дешевыми и самыми дорогими квартирами составляет всего 3,6 раза. В Зеленограде это соотношение увеличивается до 4 к 1, а на юго-востоке — до 10,5 к 1. Однако на востоке и северо-востоке города эта разница достигает 15,1 и 18,5 соответственно. В СЗАО различие составляет 30 раз, в ЮЗАО — 40, а в САО — более 50 раз.

В центре Москвы насчитывается менее 250 квартир, стоимость которых не превышает 30 миллионов рублей. Большинство из них расположено на восточной части Басманного района, за пределами ТТК. Наименьшая цена за студию площадью 26 квадратных метров здесь составляет 14,15 миллиона рублей, в то время как самые дорогие квартиры достигают цены в 2,51 миллиарда рублей. В целом по городу разница в ценах достигает 420 раз.

Генеральный директор и основатель компании URBAN, Ольга Хасанова, объяснила: "Законы общего рынка в ценообразовании не действуют на элитный сегмент и премиум-класс. Это совершенно автономная категория, где ценообразование определяется уникальными характеристиками, начиная с концепции архитектуры и заканчивая такими атрибутами, как камин, терраса с видом или собственная сауна. Эти объекты являются коллекционными и не имеют аналогов".

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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