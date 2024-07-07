Как выбрать идеальные цветы для роскошного интерьера: экспертные советы

Как выбрать идеальные цветы для интерьера

1:32 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Считается, что одним из способов обновить интерьер, помимо замены освещения, текстиля и переклейки обоев, является использование цветов.

Фото: openverse.org by Philippe Vieux-Jeanton, CC BY-NC-ND 2.0

Неважно, будут ли это букеты в вазе или растения в горшках и кашпо — главное, чтобы они были живыми и ухоженными, а не искусственными.

Рассмотрим, как цветы или букеты могут стать элементом роскоши в интерьере, выполненном во французском стиле.

Цветовая палитра играет ключевую роль. Особое внимание заслуживают гортензии. Эксперты рекомендуют выбирать цветы белого, ванильного, розового или сиреневого оттенка для достижения нужного эффекта.

Говорят, что они придают не только роскошный вид, но и подчеркивают романтическое настроение.

Если в доме уже достаточно декоративных растений, можно обратить внимание на зеленую гортензию, которая выглядит свежо и оригинально.

Гортензии бордового, фиолетового, голубого или розового оттенков отлично сочетаются со всеми зелеными растениями, даже если это отдельный букет цветов.

Что касается выбора ваз, отличным решением будут вазы различных текстур и форм, главное — чтобы они были из прозрачного стекла. Если предпочтение отдается к кашпо, то подойдут варианты цвета бетона или темного золота. Также хорошо смотрятся глянцевые и матовые сосуды черного цвета или с имитацией дерева.