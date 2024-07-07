Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вывоз риса и рисовой крупы из России временно ограничили
Российский прокат "Дэдпула и Росомахи" начнётся 29 июля
Садоводы рассказали, что делать с огородом после дождей
Арнольд Шварценеггер поздравил Сильвестра Сталлоне с днём рождения
Американские ученые разработали новое лечение рака: клетки меняют раковую опухоль
Стало известно, чем подкармливать горох
В Тюмени вырос спрос на работников сферы страхования
От чего зависит стоимость моторного масла: объясняет эксперт
Фанаты Call of Duty ожидают появления Дэдпула и Росомахи в новом обновлении
Как выбрать идеальные цветы для роскошного интерьера: экспертные советы

Как выбрать идеальные цветы для интерьера

1:32
Недвижимость

Считается, что одним из способов обновить интерьер, помимо замены освещения, текстиля и переклейки обоев, является использование цветов.

Как выбрать идеальные цветы для интерьера
Фото: openverse.org by Philippe Vieux-Jeanton, CC BY-NC-ND 2.0

Неважно, будут ли это букеты в вазе или растения в горшках и кашпо — главное, чтобы они были живыми и ухоженными, а не искусственными.

Рассмотрим, как цветы или букеты могут стать элементом роскоши в интерьере, выполненном во французском стиле.

Цветовая палитра играет ключевую роль. Особое внимание заслуживают гортензии. Эксперты рекомендуют выбирать цветы белого, ванильного, розового или сиреневого оттенка для достижения нужного эффекта.

Говорят, что они придают не только роскошный вид, но и подчеркивают романтическое настроение.

Если в доме уже достаточно декоративных растений, можно обратить внимание на зеленую гортензию, которая выглядит свежо и оригинально.

Гортензии бордового, фиолетового, голубого или розового оттенков отлично сочетаются со всеми зелеными растениями, даже если это отдельный букет цветов.

Что касается выбора ваз, отличным решением будут вазы различных текстур и форм, главное — чтобы они были из прозрачного стекла. Если предпочтение отдается к кашпо, то подойдут варианты цвета бетона или темного золота. Также хорошо смотрятся глянцевые и матовые сосуды черного цвета или с имитацией дерева.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Основные ошибки при похудении с помощью ходьбы: советы фитнес-тренера

Личный фитнес-тренер Джаррод Ноббе назвал самые частые ошибки, которые допускают люди, пытаясь похудеть с помощью ходьбы.

Как эффективно худеть с помощью ходьбы: рекомендации эксперта
Озадачены, какая собака самая умная?
Хотите легкообучаемого питомца? Выбирайте не овчарку, а эту породу собак
Кабачки в сырной панировке: вкуснее и интереснее, чем обычные жареные кабачки
Оптимальный срок: когда нужно скашивать ботву клубники
"Мы": социальный скоринг граждан разделит россиян на ранги и статусы Олег Володин Киевский режим дронами выслеживает и убивает сдающихся солдат ВСУ Дмитрий Плотников Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова
Стоимость древесины в Финляндии бьёт рекорды: страна столкнулась в обратным эффектом санкций
Очень простой рулет с вареньем: нужны всего четыре ингредиента и полчаса времени
Верка Сердючка не хочет выступать за Украину: что стоит за отказом от концерта
Верка Сердючка не хочет выступать за Украину: что стоит за отказом от концерта
Последние материалы
Фанаты Call of Duty ожидают появления Дэдпула и Росомахи в новом обновлении
Влияние стресса и солнца на кожу: рекомендации дерматовенеролога
Специалисты определили, что в Ростове-на-Дону самые недорогие гостиницы
Эксперты рассказали, как избавиться от муравьев на дачном участке
Франсин Мейслер заявила, что Леди Гага сыграла в "Джокере 2" благодаря Тодду Филлипсу
Прохор Шаляпин сравнил себя с Шаманом
Россияне готовы брать новые кредитные обязательства ради отпуска
Китайский биокомпьютер, основанный на человеческом мозге, способен управлять роботом
Негласные сигналы на дороге: как понимать язык жестов водителей
Хотите простых в уходе, но ярких рыбок? Вот лучшие варианты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников