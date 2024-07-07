Что купить первым: приоритеты при обустройстве нового жилья

Эйфория от покупки новой квартиры быстро сменится новыми заботами, и одна из первых — это покупка мебели.
Эксперт сетевого издания "БелНовости", дизайнер Юлия Тычино, рассказала, с чего стоит начать.
Первым делом, по мнению специалиста, стоит обратить внимание на спальню.
Не забывайте, что дешевая мебель низкого качества быстро начнет скрипеть и шататься.
Поэтому на кровати и матрасе экономить не стоит.
Следующим этапом идет кухня, которую сначала нужно оборудовать бытовой техникой, а затем приступить к выбору мебели. Желательно выбирать варианты с покрытиями из плотных материалов, которые легко чистить.
Также важно упомянуть шкафы. Ими стоит заняться после приобретения основных предметов интерьера.
Лучше всего выбирать вместительные модели, например, шкаф-купе, куда поместятся все ваши вещи.
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