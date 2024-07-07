Как отличить винтаж от хлама: советы по оформлению интерьера

Как отличить винтаж от хлама

1:31 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если коротко, то винтаж — это хорошо сохранившиеся старинные вещи. Это предметы, которые еще не стали антиквариатом, но уже и не считаются устаревшими.

Фото: commons.wikimedia.org by Olga North, CC0

Однако, создавая интерьер в винтажном стиле, многие забывают о тонкой грани и наполняют пространство чем попало.

Давайте разберемся, как отличить винтаж от хлама.

Эпоха

Специалисты рекомендуют обратить внимание на мебель 50-70-х годов прошлого века. Это могут быть предметы на высоких и тонких ножках, а также кресла или диваны прямоугольной формы.

Цвет

Лучше выбирать мягкие цвета, такие как светло-зеленый, бледно-голубой, коричневый и охра. С насыщенными оттенками нужно быть осторожными, чтобы не сделать интерьер визуально тяжелым.

Материалы

Исключите пластик, ДСП и МДФ. Даже если деревянная поверхность пожелтела и потрескалась, она заслуживает внимания, так как дерево легко поддается реставрации.

Акценты

Не стоит устраивать выставку советского быта. Редкие винтажные вещицы прекрасно впишутся в интерьер в стиле неоклассики, лофт или скандинавского стиля.

Эти вещи помогают расставить акценты. Лучше иметь 2-3 эффектные детали, чем множество незначительных предметов.

И напоследок: важно удержаться от излишеств, иначе стильное помещение рискует превратиться в "бабушкину" комнату.