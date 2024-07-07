Как отличить винтаж от хлама: советы по оформлению интерьера

Если коротко, то винтаж — это хорошо сохранившиеся старинные вещи. Это предметы, которые еще не стали антиквариатом, но уже и не считаются устаревшими.
Однако, создавая интерьер в винтажном стиле, многие забывают о тонкой грани и наполняют пространство чем попало.
Давайте разберемся, как отличить винтаж от хлама.
Эпоха
Специалисты рекомендуют обратить внимание на мебель 50-70-х годов прошлого века. Это могут быть предметы на высоких и тонких ножках, а также кресла или диваны прямоугольной формы.
Цвет
Лучше выбирать мягкие цвета, такие как светло-зеленый, бледно-голубой, коричневый и охра. С насыщенными оттенками нужно быть осторожными, чтобы не сделать интерьер визуально тяжелым.
Материалы
Исключите пластик, ДСП и МДФ. Даже если деревянная поверхность пожелтела и потрескалась, она заслуживает внимания, так как дерево легко поддается реставрации.
Акценты
Не стоит устраивать выставку советского быта. Редкие винтажные вещицы прекрасно впишутся в интерьер в стиле неоклассики, лофт или скандинавского стиля.
Эти вещи помогают расставить акценты. Лучше иметь 2-3 эффектные детали, чем множество незначительных предметов.
И напоследок: важно удержаться от излишеств, иначе стильное помещение рискует превратиться в "бабушкину" комнату.
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