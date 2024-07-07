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Как сделать окна стильными без классических штор и тюля

Дизайнеры предложили альтернативы шторам

1:15
Недвижимость

Хозяйки привыкли считать тюль и шторы неотъемлемыми элементами интерьера, без которых комната кажется неуютной. Однако дизайнеры предлагают оригинальные альтернативы для тех, кто устал от привычных материалов.

Дизайнеры предложили альтернативы шторам
Фото: commons.wikimedia. org by Ctjf83, CC BY-SA 3.0

Сатин и витражи могут не подойти городским жителям, которые любят смотреть в окна, чтобы узнать погоду и выбрать одежду на день.

Рулонные или плиссированные шторы
Это простой способ скрыться от посторонних глаз, не отгораживаясь полностью от внешнего мира. Варианты включают шторы "день-ночь" и "блэкаут".

Фотопечать на внутренней стороне штор добавляет эффектности, делая окно менее "голым".

Шторы макраме
Эта идея понравится любителям рукоделия. Ранее макраме использовали только для декора дверных проёмов. Плести можно из недорогого джутового шпагата или белого хлопкового шнура.

Интерьерные ставни или шаттерсы
Этот вариант не часто встречается в домах и квартирах. Устанавливаемые внутри помещения, ставни защищают от солнечных лучей и эффектно смотрятся, особенно на больших окнах. Они отлично подходят для интерьеров в скандинавском или деревенском стиле.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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