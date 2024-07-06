Как разделить однокомнатную квартиру: лучшие решения для зонирования пространства

Как зонировать однокомнатную квартиру

Многие люди живут в однокомнатных квартирах, что создает трудности при обустройстве отдельного спального уголка.

Фото: Unsplash by Dan Gold, PDM

Существует множество решений для зрительного разделения пространства.

Об этом расскажет эксперт в области дизайна и архитектуры сайта "ТУТ НОВОСТИ" Юлия Тычино.

Ширмы

Это самое простое решение. С помощью декоративной ширмы можно не только разделить комнату на зоны, но и украсить ее.

Стенка-перегородка

Перегородку можно сделать из гипсокартона. Она скрывает часть пространства от посторонних глаз, хотя звуки из-за стены всё равно будут слышны.

Книжные полки

Полки для книг также могут служить визуальными разделителями, значительно преобразив пространство.

Шторы или занавески

Экономичный способ разделения комнаты — использование штор. Сейчас можно найти шторы самых разных расцветок и материалов, которые не только разделят пространство, но и станут украшением интерьера.

Теперь вы знаете, как разделить комнату на две части.