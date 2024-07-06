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Санкт-Петербург построит храм в честь 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады

В Петербурге будет построен храм, посвященный 80-летию снятия блокады Ленинграда

2:07
Недвижимость

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга будет возведен храм, посвященный 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Эту информацию распространила пресс-служба администрации губернатора города.

В Петербурге будет построен храм, посвященный 80-летию снятия блокады Ленинграда
Фото: web.archive.org by markklimyuk9000, CC BY-SA 3.0

По словам администрации, храм, который получил уже прозвище "блокадный", будет установлен на пересечении Бухарестской улицы и Козловского переулка. Решение о выборе этого места было принято в связи с близостью Ново-Волковского кладбища, где находятся захоронения жителей и защитников города.

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий в присутствии губернатора Александра Беглова освятил камень, заложенный в основание храма святой равноапостольной Нины. Эта святая, известная как просветительница Грузии, играет особую роль в истории православия.

В дальнейшем вокруг храма планируется установить мемориальные доски, на которых будут отражены ключевые события блокады в стихах и прозе. Также планируется заложить капсулы с землей из особых мест, связанных с историей блокады и обороны Ленинграда, в основание или стены храма.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года и продолжавшаяся почти 900 дней, была одним из самых мучительных испытаний города. Она была прорвана 18 января 1943 года, но до полного освобождения 27 января 1944 года жители Ленинграда продолжали стойко переносить тяжелейшие условия.

В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал действия нацистов в период блокады Ленинграда военным преступлением и геноцидом советского народа. Судебные материалы указывают на не менее 1 093 842 жертвы блокады и оценивают ущерб в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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