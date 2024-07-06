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ДНР и ЛНР: создание 66 тыс. рабочих мест и инвестиции на 74 млрд рублей

В развитие экономики ДНР и ЛНР инвестируют 74 миллиарда рублей

1:11
Недвижимость

По сообщению вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях планируется создать около 66 тысяч новых рабочих мест, а общий объем заявленных инвестиций в развитие этих регионов достигнет 74 миллиардов рублей. Согласно официальной информации на сайте правительства РФ, в новых регионах уже зарегистрировано более 160 компаний и предприятий, включенных в реестр свободной экономической зоны (СЭЗ).

В развитие экономики ДНР и ЛНР инвестируют 74 миллиарда рублей
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Отмечается, что в рамках этого сотрудничества федеральный центр и четыре региона внесли в реестр новых участников, включая четыре шахты ("Заря", "Прогресс", шахта им. Л. И. Лутугина и "Комсомолец Донбасса"), а также цементный завод, который посетил вице-премьер во время рабочей поездки. По словам генерального директора Фонда развития территорий Ильшата Шагиахметова, новым участником СЭЗ стал оператор связи "К-Телеком", который планирует развернуть базовые станции и опорные транспортные сети в ДНР.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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