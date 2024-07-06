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Какие банки продолжают выдавать семейную ипотеку и что ждать от обновлений программы

Владимир Путин продлил программу семейной ипотеки до 2030 года

2:02
Недвижимость

Российские банки продолжают принимать заявки на семейную ипотеку, однако ожидают утверждения правительством новых условий программы, сообщили в РИА Новости, опросив несколько банков.

Владимир Путин продлил программу семейной ипотеки до 2030 года
Фото: mos.ru is licensed under public domain

В феврале президент России Владимир Путин предложил продлить программу семейной ипотеки до 2030 года, сохраняя базовые параметры, которые изначально должны были завершиться в июле. Особое внимание было уделено семьям с детьми до 6 лет, для которых предусмотрена льготная ставка кредита в 6%.

В июне на ПМЭФ Путин поручил правительству запустить с 1 июля дополнительные программы льготной семейной ипотеки, включая расширение программы семейной ипотеки по ставке 6% на приобретение жилья в малых городах независимо от возраста детей. В конце июня Минстрой России выразил надежду на достижение согласия с Минфином относительно мер поддержки в рамках модернизированной семейной ипотеки. Однако новых правил и условий выдачи семейной ипотеки пока не установлено.

В Альфа-банке и Сбербанке подтвердили, что продолжают принимать заявки на семейную ипотеку по текущим условиям госпрограммы, однако следят за рынком и будут адаптировать условия в случае изменений постановления.

Заместитель председателя правления банка "Дом.РФ" Алексей Косяков заявил, что банк также продолжает принимать заявки на семейную ипотеку по текущим правилам госпрограммы, но сделки по заявкам, поданным после 1 июля, будут завершены после утверждения новых параметров программы.

В "Абсолют банке" сообщили, что банк выдает кредиты только семьям, у которых есть ребенок с ограниченными возможностями. Они отметили, что до тех пор, пока не будут разъяснены условия новой версии программы, банк не будет осуществлять кредитование, однако готов адаптировать свои условия после объявления новых правил.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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