Какие банки продолжают выдавать семейную ипотеку и что ждать от обновлений программы

Владимир Путин продлил программу семейной ипотеки до 2030 года

2:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Российские банки продолжают принимать заявки на семейную ипотеку, однако ожидают утверждения правительством новых условий программы, сообщили в РИА Новости, опросив несколько банков.

Фото: mos.ru is licensed under public domain

В феврале президент России Владимир Путин предложил продлить программу семейной ипотеки до 2030 года, сохраняя базовые параметры, которые изначально должны были завершиться в июле. Особое внимание было уделено семьям с детьми до 6 лет, для которых предусмотрена льготная ставка кредита в 6%.

В июне на ПМЭФ Путин поручил правительству запустить с 1 июля дополнительные программы льготной семейной ипотеки, включая расширение программы семейной ипотеки по ставке 6% на приобретение жилья в малых городах независимо от возраста детей. В конце июня Минстрой России выразил надежду на достижение согласия с Минфином относительно мер поддержки в рамках модернизированной семейной ипотеки. Однако новых правил и условий выдачи семейной ипотеки пока не установлено.

В Альфа-банке и Сбербанке подтвердили, что продолжают принимать заявки на семейную ипотеку по текущим условиям госпрограммы, однако следят за рынком и будут адаптировать условия в случае изменений постановления.

Заместитель председателя правления банка "Дом.РФ" Алексей Косяков заявил, что банк также продолжает принимать заявки на семейную ипотеку по текущим правилам госпрограммы, но сделки по заявкам, поданным после 1 июля, будут завершены после утверждения новых параметров программы.

В "Абсолют банке" сообщили, что банк выдает кредиты только семьям, у которых есть ребенок с ограниченными возможностями. Они отметили, что до тех пор, пока не будут разъяснены условия новой версии программы, банк не будет осуществлять кредитование, однако готов адаптировать свои условия после объявления новых правил.