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Эксперты делятся секретами: как превратить небольшой дачный участок в удобное и уютное пространство

Как создать функциональное пространство на участке 6 соток

1:04
Недвижимость

Эксперты делились советами по грамотному планированию и благоустройству небольшого загородного участка площадью около 6 соток.

Как создать функциональное пространство на участке 6 соток
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Планирование и благоустройство небольшого дачного участка требует особого внимания, чтобы вместить все необходимое и создать пространство для отдыха. Специалисты подчеркивают, что важно начать с детального плана, учитывая все желаемые элементы и обеспечивая удобное передвижение по территории. Главное — не пытаться уместить слишком много на участке, сосредотачиваясь на необходимых элементах. Они советуют использовать вертикальное озеленение, разнообразные контейнеры для растений и многоуровневый ландшафт для визуального расширения пространства.

Кроме того, эксперты предупреждают об основных ошибках при обустройстве маленьких участков, таких как перегруженность элементами, игнорирование масштаба и отсутствие фокусной точки. Они рекомендуют использовать яркие растения и декор, чтобы создать контрасты и добавить уникальности участку.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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