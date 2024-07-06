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87 кошек изъяли из гаража у хозяйки в Томске за миллионные долги

В Томске арестовали гараж с почти сотней кошек за долги

1:04
Недвижимость

В Томске у местной жительницы арестовали гараж, где хранились почти сотня сувенирных кошек, из-за долгов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

В Томске арестовали гараж с почти сотней кошек за долги
Фото: commons.wikimedia.org by Alvesgaspar, CC BY-SA 3.0

Женщина задолжала кредитным организациям и предприятиям ЖКХ на сумму один миллион рублей. Помимо гаража, в её собственности числятся два дачных участка и квартира. Из-за накопившихся долгов ей запретили совершать сделки с недвижимостью.

Гараж пытались продать, но покупатели не нашлись, поэтому его предложили взыскателям в счет долга. Одна из кредитных организаций согласилась принять его. В ходе передачи имущества в гараже обнаружили 87 деревянных статуэток в виде кошек, на которые также наложили арест, предложив хозяйке продать их самостоятельно.

С продажи гаража было выручено 230 тысяч рублей. Если россиянка не найдет средств для погашения оставшейся части долга, её остальная недвижимость также будет выставлена на продажу.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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