87 кошек изъяли из гаража у хозяйки в Томске за миллионные долги

В Томске у местной жительницы арестовали гараж, где хранились почти сотня сувенирных кошек, из-за долгов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.
Женщина задолжала кредитным организациям и предприятиям ЖКХ на сумму один миллион рублей. Помимо гаража, в её собственности числятся два дачных участка и квартира. Из-за накопившихся долгов ей запретили совершать сделки с недвижимостью.
Гараж пытались продать, но покупатели не нашлись, поэтому его предложили взыскателям в счет долга. Одна из кредитных организаций согласилась принять его. В ходе передачи имущества в гараже обнаружили 87 деревянных статуэток в виде кошек, на которые также наложили арест, предложив хозяйке продать их самостоятельно.
С продажи гаража было выручено 230 тысяч рублей. Если россиянка не найдет средств для погашения оставшейся части долга, её остальная недвижимость также будет выставлена на продажу.
Артистка проживает с семьёй в Израиле.