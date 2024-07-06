Переплата по ипотеке за однокомнатную квартиру в миллионниках: рост после льготных ставок

Переплата по ипотеке за однокомнатные квартиры вырастет в 3,65 раза

2:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Переплата по ипотеке за стандартную однокомнатную квартиру в новостройке в городах-миллионниках после завершения программы льготной ипотеки увеличится на сумму от 4,28 миллиона до 10,71 миллиона рублей, что составляет рост в 3,19-3,65 раза. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитиков ЦИАН.

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При 15-летнем сроке кредита платеж по льготной ставке восемь процентов годовых составлял 39,7 тысячи рублей, а переплата — 1,61 миллиона рублей. С переходом на рыночные ставки (18,3 процента) ежемесячный платеж увеличится до 63,5 тысячи рублей, а сумма переплаты возрастет на 4,28 миллиона рублей, до 5,89 миллиона рублей, что в 3,65 раза больше.

При сроке кредита 25 лет ежемесячный платеж за однокомнатную квартиру при льготной ставке составлял 30,8 тысячи рублей, а переплата по ипотеке — 3,7 миллиона рублей. По рыночным ставкам ежемесячный платеж за эту же квартиру составит 59,2 тысячи рублей, а переплата достигнет 12,21 миллиона рублей (рост в 3,3 раза, или на 8,51 миллиона рублей).

При льготной ставке ежемесячный платеж за такую же квартиру сроком на 30 лет был бы 28,9 тысячи рублей с переплатой 4,88 миллиона рублей. По рыночным ставкам переплата за эту же квартиру составит 15,59 миллиона рублей, что в 3,19 раза, или на 10,71 миллиона рублей больше, чем по ипотеке с господдержкой.