Родители через суд выселили 39-летнюю дочь из-за долгов по коммуналке

Родители через суд выгнали 39-летнюю дочь из-за долгов по коммуналке

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Родители 39-летней жительницы Балахны, Нижегородская область, выгнали ее из дома после ссоры, прибегнув к судебному разбирательству. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГУФССП.

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Конфликт возник из-за отказа женщины оплачивать коммунальные услуги и поддерживать отношения с родителями. Мать и отец подали иск в суд, после чего было принято решение снять женщину с регистрационного учета и выселить из квартиры. Чтобы избежать принудительного выселения, россиянка добровольно покинула жилье в установленный срок.