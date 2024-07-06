Родители через суд выселили 39-летнюю дочь из-за долгов по коммуналке

Родители 39-летней жительницы Балахны, Нижегородская область, выгнали ее из дома после ссоры, прибегнув к судебному разбирательству. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГУФССП.
Конфликт возник из-за отказа женщины оплачивать коммунальные услуги и поддерживать отношения с родителями. Мать и отец подали иск в суд, после чего было принято решение снять женщину с регистрационного учета и выселить из квартиры. Чтобы избежать принудительного выселения, россиянка добровольно покинула жилье в установленный срок.
Артистка проживает с семьёй в Израиле.