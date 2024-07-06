Срочно создавайте ТСЖ, пока ваши взносы на капремонт не испарились бесследно

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Эксперт ЖКХ Белолипецкий призвал к организации ТСЖ, чтобы не остаться без капремонта

2:34
Недвижимость

Собственники жилья в многоквартирных домах не имеют почти никаких возможностей распоряжаться средствами, собранными ими на капремонт, заявил директор Ассоциации ТСЖ Московской области Сергей Белолипецкий Pravda.Ru.

Эксперт ЖКХ Белолипецкий призвал к организации ТСЖ, чтобы не остаться без капремонта
Фото: Правительство Московской области is licensed under public domain

Он напомнил о нещадной критике, которой подвергал закон о капремонте, когда тот был ещё законопроектом, написанным "не в интересах собственников объектов недвижимости абсолютно". "Убеждён, что цель была собрать средства, сорганизовать крупный финансовый поток. Распоряжение финансовым потоком людям не давать", — возмущён эксперт.

Усилиями депутата Галины Хованской в закон удалось внести понятие спецсчёта дома, "когда собственники уже имеют хоть какие-то возможности распоряжаться, извините, своими собственными деньгами".

"Даже если деньги просто лежат на счету в банке — то это уже деньги не у нас с вами в карманах. Спецсчёт даёт хотя бы потенциальную возможность эти деньги взять, но с большим-большим трудом. Первая лукавость этого закона состоит в том, что по этому вопросу, по использованию этих денег, нужно собрать 2/3 голосов собственников "за", тогда как всем известно, что даже 2/3 участия в общем собрании обеспечить крайне сложно, если честно делать собрание, естественно", — объяснил Белолипецкий.

"А если они лежат в общем котле, и вам пообещают до 2040-го или до 2050 какого-то года этот капремонт сделать — ну это знаете, как Насреддин говорил: "К этому времени сдохнет или ишак, или падишах". Вот и всё. Деньги пропадут. Тем более с этой инфляцией", — добавил он.

По мнению собеседника издания, единственный выход — организация ТСЖ. "Надо брать власть в свои руки хотя бы в рамках одного дома. Закон даёт единственную возможность — проголосовать за ТСЖ, проголосовать за специальный счёт и хотя бы попробовать — как, помните "Пролетая над гнездом кукушки"? — хотя бы попытаться", — посоветовал он.

"Ребята, хотя бы попытайтесь получить эти деньги обратно и направить их в свой дом", — призвал глава Ассоциации ТСЖ.

Лучше поспешить, потому что ремонтные работы дорожают (не только из-за инфляции, но и в силу износа дома — по оценке специалиста, зависимость квадратичная) и шансы спасти средства тают с каждым днём (Белолипецкий привёл удручающий пример из своей практики на этот счёт).

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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