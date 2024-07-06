Недопустимая с точки зрения фэншуй планировка квартиры лишит жильцов денег и здоровья

Двери и окна прямо напротив друг друга создают условия для утечки полезной энергии ци, предупредила дизайнер интерьеров и ландшафтов, специалист по фэншуй и лечебному дизайну Ольга Воронова. Она объяснила Pravda.Ru, какой должна быть правильная планировка квартиры с этой точки зрения.
Энергия ци легко улетучивается через неправильно расположенную дверь, уступая место негативу.
"Если двери друг напротив друга строго находятся или напротив двери находится окно — соответственно, она куда зашла, туда же легко и вышла", — объясняет эксперт.
Ещё опаснее — неуместное зеркало. "Если на её пути заходишь, открываешь входную дверь, сразу зеркало — и она бабах с большой скоростью тебе обратно в лоб, что называется. Это тоже она ускорилась дважды и превратилась в плохую. То есть если на пути энергии встречаются другие двери, окна, либо зеркала — это нельзя. Это как раз хорошую превращает в плохую", — продолжает собеседница издания.
При невозможности перенести окна и двери используются корректирующие методы фэншуй — "обманки" для отвлечения энергии ци, которые размещаются на её пути. "Допустим, какое-то поставить растение в кадке большое типа фикуса, но именно напольное, либо светильников несколько, не то, что торшер, допустим, а 2-3-4 лампы, то есть вот какой-то светящийся объект, и именно вот в стороне от этого, от опасного", — приводит примеры Воронова.
"И тогда ци будет привлекаться вот на эти обманки. Не обманки, но они тоже очень привлекательные для неё - привлекательнее, чем дверь или окно. То есть надо подсветить какое-то живое растение или какое-то панно большое с изображением природы или чего-то подобного, — советует она. — В общем, что-то, что отвлечёт эту ци, и как правило, самое простое — это подсветка".
Окно можно "обезвредить", занавесив его плотными шторами. "Но в таком случае на этих шторах должен быть узор в виде волнистых линий, огурцов или чего-то вот такого, чтобы она зацепилась за них и поструилась вверх", — заключила специалист.
Артистка проживает с семьёй в Израиле.