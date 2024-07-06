Недопустимая с точки зрения фэншуй планировка квартиры лишит жильцов денег и здоровья

Фэншуй-дизайнер предупредила об утечке энергии через неправильно расположенную дверь

2:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Двери и окна прямо напротив друг друга создают условия для утечки полезной энергии ци, предупредила дизайнер интерьеров и ландшафтов, специалист по фэншуй и лечебному дизайну Ольга Воронова. Она объяснила Pravda.Ru, какой должна быть правильная планировка квартиры с этой точки зрения.

Фото: Flickr by Virginia State Parks, CC BY 2.0

Энергия ци легко улетучивается через неправильно расположенную дверь, уступая место негативу.

"Если двери друг напротив друга строго находятся или напротив двери находится окно — соответственно, она куда зашла, туда же легко и вышла", — объясняет эксперт.

Ещё опаснее — неуместное зеркало. "Если на её пути заходишь, открываешь входную дверь, сразу зеркало — и она бабах с большой скоростью тебе обратно в лоб, что называется. Это тоже она ускорилась дважды и превратилась в плохую. То есть если на пути энергии встречаются другие двери, окна, либо зеркала — это нельзя. Это как раз хорошую превращает в плохую", — продолжает собеседница издания.

При невозможности перенести окна и двери используются корректирующие методы фэншуй — "обманки" для отвлечения энергии ци, которые размещаются на её пути. "Допустим, какое-то поставить растение в кадке большое типа фикуса, но именно напольное, либо светильников несколько, не то, что торшер, допустим, а 2-3-4 лампы, то есть вот какой-то светящийся объект, и именно вот в стороне от этого, от опасного", — приводит примеры Воронова.

"И тогда ци будет привлекаться вот на эти обманки. Не обманки, но они тоже очень привлекательные для неё - привлекательнее, чем дверь или окно. То есть надо подсветить какое-то живое растение или какое-то панно большое с изображением природы или чего-то подобного, — советует она. — В общем, что-то, что отвлечёт эту ци, и как правило, самое простое — это подсветка".

Окно можно "обезвредить", занавесив его плотными шторами. "Но в таком случае на этих шторах должен быть узор в виде волнистых линий, огурцов или чего-то вот такого, чтобы она зацепилась за них и поструилась вверх", — заключила специалист.