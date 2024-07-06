Морозилка вместо кондиционера: как охладить квартиру с помощью морозильной камеры

Как заменить кондиционер морозильной камерой

0:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кондиционер в квартире можно заменить морозильной камерой, сказал инженер-строитель Дмитрий Духовников в интервью газете "Взгляд". Он предложил несколько простых способов охладить жилье.

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Один из них — смочить одежду и положить ее в морозилку перед надеванием. По словам эксперта, вещи остаются прохладными примерно полчаса, что дает возможность успеть остудить еще один комплект одежды за это время. Духовников отметил, что этот метод он усвоил в Израиле, где температура значительно выше, чем в России.

Также инженер рекомендовал занавешивать окна плотными шторами с полудня до спада жары, а окна, выходящие на восток, — с вечера. Кроме того, можно применить светоотражающую пленку на окнах и использовать вентиляторы.