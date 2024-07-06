Рост цен на жилье в России: квадратный метр подорожал на 6% за полгода

Средняя стоимость новостроек увеличилась на 6% за полгода

1:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Средняя цена за квадратный метр на первичном рынке недвижимости в российских миллионниках в первом полугодии 2024 года выросла на почти 6% и достигла отметки в 164 тыс. рублей, сообщает "Яндекс Недвижимость".

Фото: Pexels by Pixabay, CC0

Наибольший прирост цен на новостройки зафиксирован в Омске (+19%), Нижнем Новгороде (+13%), Уфе (+13%) и Новосибирске (+11%).

Коммерческий директор "Яндекс Недвижимости" Евгений Белокуров отметил, что в Омске низкий уровень предложения и ограниченное количество новых проектов приводят к вымыванию наиболее доступных вариантов жилья, что существенно повышает медианную цену.

В Нижнем Новгороде структура рынка меняется из-за близости к Москве и интереса столичных инвесторов, для которых вход в новостройку здесь выгоднее, чем в самой столице. Это также влияет на динамику цен в различных сегментах рынка.