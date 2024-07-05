У жителя Челябинской области через суд изъяли 10 сельскохозяйственных участков общей площадью

Россельхознадзор изъял 10 земельных участков в Челябинской области

1:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Уйском районе Челябинской области у жителя изъяли 10 земельных участков сельскохозяйственного назначения, общая площадь которых составляет 58,3 гектара. Об этом URA. RU 5 июля сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: Министерство имущественных отношений Московской области is licensed under Public domain

"По решению Уйского районного суда изъято 10 земельных участков общей площадью 58,3 га. Имущество, принадлежащее гражданину, расположено неподалеку от поселка Глазуновка. Участки не использовались по назначению," — заявили URA. RU в Россельхознадзоре.

В апреле 2024 года Россельхознадзор подготовил материалы по этому делу и передал их в региональный Минсельхоз. В результате было инициировано судебное разбирательство по вопросу изъятия земельных участков.

Первоначальное обследование участков состоялось в июне 2023 года. Собственнику было вынесено предупреждение о нарушении земельного законодательства. Однако к августу никаких улучшений не произошло, что привело к административной ответственности в ноябре и последующему изъятию земли.