Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эрдоган надеется на установление мира на Украине
Ездить на электросамокате и электроскутере в грозу слишком опасно
"Президент мира" Зеленский не желает мира, чтобы не потерять власти
Исследование: как кино влияет на выбор профессии у россиян
AAVSO: двойная звезда в созвездии Северной Короны взорвётся в ближайшие месяцы
Ксения Собчак осудила нападки на эскортниц
Веснина заявила, что ждёт приглашения на Олимпиаду в Париж
Врач Холдин: медицинская помощь необходима, когда речь становится бессвязной
Врач-психотерапевт рассказал, как действовать при подозрении на автоподставу
У жителя Челябинской области через суд изъяли 10 сельскохозяйственных участков общей площадью

Россельхознадзор изъял 10 земельных участков в Челябинской области

1:20
Недвижимость

В Уйском районе Челябинской области у жителя изъяли 10 земельных участков сельскохозяйственного назначения, общая площадь которых составляет 58,3 гектара. Об этом URA. RU 5 июля сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Россельхознадзор изъял 10 земельных участков в Челябинской области
Фото: Министерство имущественных отношений Московской области is licensed under Public domain

"По решению Уйского районного суда изъято 10 земельных участков общей площадью 58,3 га. Имущество, принадлежащее гражданину, расположено неподалеку от поселка Глазуновка. Участки не использовались по назначению," — заявили URA. RU в Россельхознадзоре.

В апреле 2024 года Россельхознадзор подготовил материалы по этому делу и передал их в региональный Минсельхоз. В результате было инициировано судебное разбирательство по вопросу изъятия земельных участков.

Первоначальное обследование участков состоялось в июне 2023 года. Собственнику было вынесено предупреждение о нарушении земельного законодательства. Однако к августу никаких улучшений не произошло, что привело к административной ответственности в ноябре и последующему изъятию земли.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Россия и Белоруссия обыграли не только Запад, но и Китай: Минск полностью заменил европейских поставщиков

Белоруссия успешно заменила европейских сельхозпроизводителей на российском рынке, что позволило достичь независимости от импорта в ряде отраслей.

Белоруссия успешно заменила европейских поставщиков на российском рынке
Вторая подкормка свёклы в июле: фокус на корнеплод!
Свёклы будет навалом: в июле обязательно полейте грядку этим — залог большого урожая
Сажаем усы клубники: рассказываем об оптимальных сроках посадки для будущего урожая
Утром муравьёв на грядке уже не будет: с вечера посыпьте этим муравейник
Новейший ЗРПК "Панцирь-С1" вышел на зачистку неба России Дмитрий Плотников Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова Надежда на лучшие времена — отличительная черта янки Сергей Лебедев
Какие породы кошек считаются самыми вредными: с ними справится не каждый
Самая большая яхта в мире, которая затмит по размерам "Титаник", спустится на воду к 2028 году
Фитофтороз и кладоспориоз на томатах не появятся: поможет это средство для профилактики заболеваний
Фитофтороз и кладоспориоз на томатах не появятся: поможет это средство для профилактики заболеваний
Последние материалы
Летний уход за кожей: пять советов от косметолога Воробьевой
Евгений Плющенко поделился информацией о своих доходах от участия в ледовых шоу
Спасаем огурцы народными методами: рецепт против мучнистой росы
Завершена половина работы над финальным сезоном сериала "Очень странные дела"
Т-Мобайл разработал систему защиты от спам-звонков
PlayStation представила новую коллекцию фигурок персонажей из популярных игр
Родные Джо Байдена скрывают правду о реальном состоянии отца семейства
Битва футбольных грандов: Испания одолела Германию и рвётся к чемпионскому титулу
Как выбрать правильную страну для получения шенгена
Дэвид и Виктория Бекхэм облачились в свои свадебные наряды в 25-ю годовщину свадьбы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников