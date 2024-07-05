Пожалуй, самая выгодная альтернатива льготной ипотеке после её завершения — траншевая ипотека, считает генеральный директор девелоперской компании "Мармакс" Юрий Юров.
В пятницу он сообщил РИАМО о росте спроса на этот способ улучшения жилищных условий на 20%.
"Чаще всего ею пользуются покупатели с высоким уровнем дохода, планирующие закрыть платежи за счёт собственных средств — такую ипотеку они используют в качестве "подстраховки". Помимо этого, данный формат популярен у клиентов, занимающихся реализацией собственного жилья", — рассказал Юров.
И возглавляемая им компания, и конкуренты предлагают и другие продукты подобного рода. Среди них, к примеру, программы субсидирования ставок на уровне 11-13%.
"Более того, в некоторых банках создан комплексный продукт по ипотеке при условии проектного финансирования в данном банке — это позволяет выгодно снизить ставку без ущерба для клиента и застройщика", — добавил Юров.
Белоруссия успешно заменила европейских сельхозпроизводителей на российском рынке, что позволило достичь независимости от импорта в ряде отраслей.