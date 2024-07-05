Названа самая популярная альтернатива льготной ипотеке

За год спрос на траншевую ипотеку вырос на 20%, подсчитал "Мармакс"

1:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Пожалуй, самая выгодная альтернатива льготной ипотеке после её завершения — траншевая ипотека, считает генеральный директор девелоперской компании "Мармакс" Юрий Юров.

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области is licensed under Creative Common Attribution 4.0 International

В пятницу он сообщил РИАМО о росте спроса на этот способ улучшения жилищных условий на 20%.

"Чаще всего ею пользуются покупатели с высоким уровнем дохода, планирующие закрыть платежи за счёт собственных средств — такую ипотеку они используют в качестве "подстраховки". Помимо этого, данный формат популярен у клиентов, занимающихся реализацией собственного жилья", — рассказал Юров.

И возглавляемая им компания, и конкуренты предлагают и другие продукты подобного рода. Среди них, к примеру, программы субсидирования ставок на уровне 11-13%.

"Более того, в некоторых банках создан комплексный продукт по ипотеке при условии проектного финансирования в данном банке — это позволяет выгодно снизить ставку без ущерба для клиента и застройщика", — добавил Юров.