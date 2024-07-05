Нашли самую дешёвую комнату в Москве: удивитесь, узнав, сколько просят за 6-метровую кладовку

Самая дешёвая комната в Москве продаётся за 1,8 миллиона рублей

1:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Самая дешёвая комната в Москве продаётся за 1,8 миллиона рублей, пишет в среду "Мир квартир" со ссылкой на данные "Агентства инвестиций в недвижимость Москвы".

Фото: ЖЖ Home and Garden

В июне в продаже представлена 1171 комната по средней цене 5,2 миллиона рублей, или 316,9 тысячи за квадратный метр.

Вышеупомянутое помещение за 1,8 миллиона — нежилое: это шестиметровая кладовка в СВАО.

Самые дешёвые жилые комнаты: 12-метровая за 2,65 миллиона рублей на первом этаже 12-этажного дома в Зеленограде, а внутри МКАД — объект площадью 9,6 квадратных метра на шестом этаже девятиэтажки в ВАО, за который просят 2,9 миллиона.

Самый дорогой лот в этом сегменте — 27-метровая комната в "двушке" в доме 1947 года постройки в ЦАО, её можно купить за 19,5 миллиона рублей.