Главным недостатком дома выше одного этажа признали лестницу

Ипотечники всё чаще выбирают небольшие дома вместо громоздких дворцов, сообщил руководитель направления "Индивидуальное жилищное строительство" "Дом.РФ" Георгий Прозоровский "Российской газете".
По итогам опроса, проведённого госкорпорацией совместно с ВЦИОМ, самый популярный формат ИЖС — двухэтажный дом площадью 110-125 кв. метров, на втором месте — одноэтажные дома. Самый популярный строительный материал — кирпич, следом — дерево и газобетон.
Всё больше россиян, решившие поселиться за городом, строят одноэтажные дома, подтвердил архитектор, преподаватель Московской архитектурной школы (МАРШ) Евгений Макаренко. Одной из основных причин он назвал лестницу, особенно для семей с маленькими детьми или пожилыми людьми. "Лестница в этом случае — сложная преграда в ежедневной жизни", — пояснил он.
Лестница отнимает 12-16 квадратных метров полезной площади и стоит от 500 тысяч рублей, согласился руководитель и основатель компании "Валдайский мастер" Александр Логинов.
Одноэтажные дома эргономичнее, уверен член Совета партнёрства, эксперт Ассоциации деревянного домостроения Андрей Елуков. "Ведь мы больше любим перемещаться по горизонтали, нежели по вертикали", — заметил он.
Таким же мнением поделился руководитель строительной компании "Норвекс-Арт" Семен Гоглев. "Не нужно ходить по лестницам, высвобождается место, которое занимают пролёты и лестничные клетки, то есть получается экономия пространства", — объяснил он.
Но в пересчёте на квадратный метр — дороже, предупредил эксперт. Строительство одноэтажного дома площадью 100 "квадратов" или 200-метрового двухэтажного потребует одинаковых затрат на фундамент и крышу.
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