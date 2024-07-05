Главным недостатком дома выше одного этажа признали лестницу

ВЦИОМ заметил снижение этажности загородного строительства

1:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ипотечники всё чаще выбирают небольшие дома вместо громоздких дворцов, сообщил руководитель направления "Индивидуальное жилищное строительство" "Дом.РФ" Георгий Прозоровский "Российской газете".

Фото: Pix4free is licensed under Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported

По итогам опроса, проведённого госкорпорацией совместно с ВЦИОМ, самый популярный формат ИЖС — двухэтажный дом площадью 110-125 кв. метров, на втором месте — одноэтажные дома. Самый популярный строительный материал — кирпич, следом — дерево и газобетон.

Всё больше россиян, решившие поселиться за городом, строят одноэтажные дома, подтвердил архитектор, преподаватель Московской архитектурной школы (МАРШ) Евгений Макаренко. Одной из основных причин он назвал лестницу, особенно для семей с маленькими детьми или пожилыми людьми. "Лестница в этом случае — сложная преграда в ежедневной жизни", — пояснил он.

Лестница отнимает 12-16 квадратных метров полезной площади и стоит от 500 тысяч рублей, согласился руководитель и основатель компании "Валдайский мастер" Александр Логинов.

Одноэтажные дома эргономичнее, уверен член Совета партнёрства, эксперт Ассоциации деревянного домостроения Андрей Елуков. "Ведь мы больше любим перемещаться по горизонтали, нежели по вертикали", — заметил он.

Таким же мнением поделился руководитель строительной компании "Норвекс-Арт" Семен Гоглев. "Не нужно ходить по лестницам, высвобождается место, которое занимают пролёты и лестничные клетки, то есть получается экономия пространства", — объяснил он.

Но в пересчёте на квадратный метр — дороже, предупредил эксперт. Строительство одноэтажного дома площадью 100 "квадратов" или 200-метрового двухэтажного потребует одинаковых затрат на фундамент и крышу.