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Объяснён резкий рост спроса на водонагреватели в России

Этим летом продажи водонагревателей выросли на 15%, подсчитал "Петрович"

1:11
Недвижимость

Этим летом продажи водонагревателей выросли на 15%, сообщила руководительница отдела закупок категории "Инженерные системы и инструмент" СТД "Петрович" Оксана Склярук.

Этим летом продажи водонагревателей выросли на 15%, подсчитал "Петрович"
Фото: Freepik by freepik, PDM

"По сравнению с прошлым летом продажи водонагревателей выросли на 15%, причём во всех категориях — накопительные, проточные, косвенного нагрева, газовые", — сказала она РИА Недвижимости.

Причём цены выросли в среднем на 10% из-за повышения стоимости сырья и тарифов на локальные и международные перевозки, добавила Склярук. По её словам, преобладают бойлеры китайского и российского производства, нагревателей из ЕС почти не осталось.

Причиной, помимо традиционных летних отключений горячей воды, закупщица назвала рост загородного строительства.

Спрос на нагреватели мог бы быть ещё выше, но "из-за плохой погоды в апреле и в начале мая в Московском регионе сезон загородного строительства в 2024 году начался позже", допустил менеджер группы компаний "OBI Россия" Александр Смирнов.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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