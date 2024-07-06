Наконец найдена достойная альтернатива вонючим и химически опасным освежителям воздуха из магазина

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Британцам подсказали рецепт самодельного освежителя воздуха для дома

1:04
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Освежитель воздуха, купленный в магазине, пахнет слишком искусственно и может надоесть, особенно если вы пользуетесь им уже некоторое время. К счастью, Daily Express нашла в твиттере (теперь это запрещённый в РФ X) рецепт самодельного дезодоранта для дома из натуральных ингредиентов, который заодно отпугивает комаров.

Британцам подсказали рецепт самодельного освежителя воздуха для дома
Фото: Freepik by freepik, PDM

Автор показал процесс изготовления на видео.

"Дом, который приятно пахнет три дня и три ночи: даже ваши соседи почувствуют этот запах", — гласит подпись к ролику.

"Верно, после этого трюка ваш дом уже никогда не будет пахнуть так, как прежде", — обещал блогер в начале видео.

Нужно взять лайм, нанести на него крестообразный надрез (пожалуйста, аккуратнее — не разрежьте его насквозь!), положить в банку, засыпать солью и залить уксусом. По желанию можно добавить полколпачка вашего любимого кондиционера для белья или всего несколько бутонов гвоздики, которые также помогают отпугивать комаров.

Освежитель воздуха
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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