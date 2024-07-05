Почему в Москве так много строят — и не только жилья

Свыше 4 миллионов квадратных метров недвижимости построили в Москве с начала этого года, из них около 1,7 миллиона квадратных метров — жильё, сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.
"Значительную часть зданий возвели за счёт инвесторов, что говорит о комфортном деловом климате в столице", — объяснил он.
Значительная часть жилья построена по программе реновации — 30 новостроек, которые ждут или уже приняли около 15 тысяч москвичей из 84 старых домов.
"В эксплуатацию ввели 10 жилых комплексов, проектируем и строим ещё 475 домов", — добавил градоначальник.
Столичный стройкомплекс не обходит вниманием и социальную инфраструктуру: завершено возведение 19 объектов образования, пяти объектов здравоохранения, девяти спортивных сооружений и шести учреждений культуры.
Ранее эксперт Вадим Каминский объяснил, для кого строится так много жилья в последние годы, притом что население сокращается.
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