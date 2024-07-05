Почему в Москве так много строят — и не только жилья

Свыше 4 млн кв. м недвижимости построили в Москве, сообщил мэр Собянин

1:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Свыше 4 миллионов квадратных метров недвижимости построили в Москве с начала этого года, из них около 1,7 миллиона квадратных метров — жильё, сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.

Фото: Градостроительный комплекс Москвы is licensed under public domain

"Значительную часть зданий возвели за счёт инвесторов, что говорит о комфортном деловом климате в столице", — объяснил он.

Значительная часть жилья построена по программе реновации — 30 новостроек, которые ждут или уже приняли около 15 тысяч москвичей из 84 старых домов.

"В эксплуатацию ввели 10 жилых комплексов, проектируем и строим ещё 475 домов", — добавил градоначальник.

Столичный стройкомплекс не обходит вниманием и социальную инфраструктуру: завершено возведение 19 объектов образования, пяти объектов здравоохранения, девяти спортивных сооружений и шести учреждений культуры.

Ранее эксперт Вадим Каминский объяснил, для кого строится так много жилья в последние годы, притом что население сокращается.