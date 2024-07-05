Больше никакой льготной ипотеки — ждём снижения ставок по обычной

Зампред ЦБ Заботкин предупредил о невозможности перезапуска льготной ипотеки

1:24 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Возобновление льготной ипотеки с господдержкой маловероятно, предупредил зампред ЦБ Алексей Заботкин на Финансовом конгрессе Банка России.

Фото: Госдума РФ is licensed under public domain

"Перезапуска массовой льготной ипотеки ждать не стоит. Это был антикризисный и краткосрочный инструмент, который вводился в 2020 году на пике пандемии сроком на шесть месяцев и затем неоднократно продлевался", — объяснил он.

"Наверное, если сложатся сопоставимые условия, то правительство может принять решение по использованию этого инструмента, но в рамках базового сценария это маловероятно. Мы видим, что произошло на рынке жилья в 2021–2023 годах и какие риски это несёт", — заметил Заботкин.

По его мнению, доступность жилищного кредитования надо повышать путём борьбы с инфляцией, чтобы ставки по рыночной ипотеке снизились до приемлемого уровня, как в 2017–2019 годах. "Если инфляция снова опустится до 4%, то и ставки по кредитам, в том числе ипотечным, вернутся на приемлемый уровень", — уверен зампред Банка России.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сравнил льготную ипотеку со стимулирующими препаратами, от затянувшегося приёма которых рынок будет отходить ещё пару лет.