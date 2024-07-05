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Застройщиков заподозрили в ценовом сговоре

Вице-спикер Чернышов обратился в ФАС с жалобой на застройщиков

1:45
Недвижимость

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился в Федеральную антимонопольную службу с просьбой провести проверку застройщиков на предмет ценового сговора, пишет в четверг "Российская газета".

Вице-спикер Чернышов обратился в ФАС с жалобой на застройщиков
Фото: Госдума РФ is licensed under public domain

Такие подозрения у него возникли из-за цен на жильё, растущих намного быстрее, чем стоимость стройматериалов. "С 2018 по 2023 год средняя стоимость квадратного метра жилья возросла в 2,2 раза, хотя стройматериалы в среднем подорожали только в 1,5 раза", — уточнил зампред парламента.

В ФАС ответили, что контролируют ценообразование в случае монополии или олигополии, а рынок недвижимости — конкурентный, его участники вправе устанавливать цены, какие заблагорассудится. Но если сговор будет выявлен — им несдобровать.

Не помешало бы и владельцев земельных участков проверить, и траты на инфраструктуру, предложил профессор Финуниверситета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Девелоперы не могут строить по себестоимости — во-первых, они закредитованы по горло, а кроме того, демпинг вообще может обрушить отрасль, объяснил владелец ГК "Удача" Владимир Прохоров.

"Никакого заговора застройщиков нет. Есть реальные экономические факторы, влияющие на рост стоимости жилья", — заявила основательница компании по комплексному ремонту жилья Smarthome Альбина Сакаева.

Она напомнила о нехватке рабочей силы из-за оттока мигрантов.

Ранее риелтор уличил застройщиков в повышении цен 1 июля на 20% для предоставления "скидки" на следующий день.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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