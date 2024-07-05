Одуванчики, мак и мята: запрещенные растения на даче — штрафы и угрозы уголовной ответственности

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Какие растения ведут к штрафам и аресту на дачных участках

1:57
Недвижимость

Эксперты объяснили, какие растения могут привести к штрафам или даже к уголовной ответственности для владельцев загородной недвижимости. Владельцам дач следует быть особенно внимательными к содержанию на своих участках определённых видов цветов, грибов и трав. 

Какие растения ведут к штрафам и аресту на дачных участках
Фото: commons.wikimedia.org by Onderwijsgek, CC BY-SA 3.0

В феврале 2024 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, в котором были внесены изменения в список растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, подлежащие контролю. Это затронуло такие популярные среди садоводов растения, как турбина щитковидная, гармала обыкновенная (могильник) и ипомея трехцветная (вьюнок).

Согласно действующему законодательству, наличие на участках таких растений влечёт за собой административные штрафы. В случае выращивания растений в крупном или особо крупном размере может быть применено уголовное наказание. Например, за наличие даже одного экземпляра запрещённого растения на участке может быть наложен штраф или арест на 15 суток.

Помимо растений, прямо запрещённых законодательством, есть и такие, как петрушка кудрявая, которые, несмотря на свою общую доступность, могут привести к уголовной ответственности в случае незаконного использования их в целях, опасных для здоровья.

Также важно соблюдать требования по защите земельных участков от зарастания сорными растениями. Нарушения в этой области могут привести к наложению административного штрафа в зависимости от региона и типа земель.

Эксперты подчеркивают, что владельцам дачных участков необходимо быть осведомленными о требованиях законодательства и регулярно осуществлять уход за своими территориями, чтобы избежать неприятных последствий в виде штрафов или даже уголовной ответственности.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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