В Москве коллекторы попытались выселить многодетную жену бойца СВО из квартиры

Москвичка с множеством детей, жена участника специальной военной операции, столкнулась с попыткой выселения коллекторами из её квартиры. Женщина рассказала "360", что четыре дня назад группа мужчин проникла в её квартиру на Зацепском Валу, разрушив железную дверь. В момент инцидента в квартире находились трое её детей и бабушка. Её муж, находясь в составе спецоперации, не мог помочь.
По словам женщины, коллекторы, представляющие нового предполагаемого собственника квартиры, проникли в дом. Исходно жильё принадлежало пожилой женщине-пенсионерке, которая передала его по договору безвозмездной аренды. Однако год назад она умерла, и без близких родственников. Евгения сообщила, что планировала заключить новый договор аренды с муниципалитетом, который стал считать квартиру своей собственностью, но обнаружила, что на квартиру претендуют новые владельцы.
По словам женщины, через полгода после смерти пенсионерки появилась внучка, получившая через нотариуса право на наследство, включая квартиру. Однако вскоре новая владелица перепродала квартиру через интернет.
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