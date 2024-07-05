В Москве коллекторы попытались выселить многодетную жену бойца СВО из квартиры

Московская многодетная семья подверглась нападению коллекторов

1:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Москвичка с множеством детей, жена участника специальной военной операции, столкнулась с попыткой выселения коллекторами из её квартиры. Женщина рассказала "360", что четыре дня назад группа мужчин проникла в её квартиру на Зацепском Валу, разрушив железную дверь. В момент инцидента в квартире находились трое её детей и бабушка. Её муж, находясь в составе спецоперации, не мог помочь.

Фото: unsplash.com by Nastya Polyakova nasplkva, PDM

По словам женщины, коллекторы, представляющие нового предполагаемого собственника квартиры, проникли в дом. Исходно жильё принадлежало пожилой женщине-пенсионерке, которая передала его по договору безвозмездной аренды. Однако год назад она умерла, и без близких родственников. Евгения сообщила, что планировала заключить новый договор аренды с муниципалитетом, который стал считать квартиру своей собственностью, но обнаружила, что на квартиру претендуют новые владельцы.

По словам женщины, через полгода после смерти пенсионерки появилась внучка, получившая через нотариуса право на наследство, включая квартиру. Однако вскоре новая владелица перепродала квартиру через интернет.