Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил передать задачу председателю комитета ГД по безопасности на изучение законопроекта, требующего от парламентариев согласовывать свои зарубежные поездки с руководством.
Он отметил необходимость рассмотрения предложения о запрете владения недвижимостью за рубежом для депутатов и выразил надежду, что оно будет рассмотрено на заседаниях комитета и Госдумы, возможно, превратившись в закон.
Творожные кексы с вишней — это изысканная домашняя выпечка, которая поражает своей мягкостью и свежестью ягод.