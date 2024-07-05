Депутатам Госдумы планируют запретить иметь недвижимость за рубежом: подробности

Запрет на владение недвижимостью за рубежом для депутатов рассматривается

0:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил передать задачу председателю комитета ГД по безопасности на изучение законопроекта, требующего от парламентариев согласовывать свои зарубежные поездки с руководством.

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Он отметил необходимость рассмотрения предложения о запрете владения недвижимостью за рубежом для депутатов и выразил надежду, что оно будет рассмотрено на заседаниях комитета и Госдумы, возможно, превратившись в закон.