Домохозяйкам посоветовали запечь лимон в духовке: запеченный лимон против жира и грязи

Запеченный лимон может стать отличным средством для чистки духовки, сообщают эксперты "БелНовости".
Для чистки достаточно одного лимона, который нужно нарезать кружочками. Разложите ломтики лимона на противне и оставьте в духовке при 180 градусах на час. Во время запекания выделяющийся пар размягчит загрязнения.
После выключения духовки дайте ей остыть. Затем протрите поверхности губкой или чистой тканью, смоченной водой. Специалисты утверждают, что благодаря лимону жирный налет и остатки пищи легко удаляются без использования чистящих средств.
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