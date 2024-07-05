Домохозяйкам посоветовали запечь лимон в духовке: запеченный лимон против жира и грязи

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Эксперты рассказали, как почистить духовку лимоном

0:42
Недвижимость

Запеченный лимон может стать отличным средством для чистки духовки, сообщают эксперты "БелНовости".

Эксперты рассказали, как почистить духовку лимоном
Фото: commons.wikimedia.org by Debra Roby, CC BY 2.0

Для чистки достаточно одного лимона, который нужно нарезать кружочками. Разложите ломтики лимона на противне и оставьте в духовке при 180 градусах на час. Во время запекания выделяющийся пар размягчит загрязнения.

После выключения духовки дайте ей остыть. Затем протрите поверхности губкой или чистой тканью, смоченной водой. Специалисты утверждают, что благодаря лимону жирный налет и остатки пищи легко удаляются без использования чистящих средств.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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