Банк России обсуждает повышение ключевой ставки в июле до 18%

Совет директоров Банка России на июльском заседании рассмотрит возможность повышения ключевой ставки до 17% или 18%. Об этом сообщил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин в эфире телеканала "Россия 24".
"В июне обсуждались варианты повышения до 17% или даже 18%. Вероятно, эти варианты будут рассмотрены и в июле. Необходимость их расширения будет зависеть от поступающих данных", — отметил он.
Заботкин также добавил, что цель по годовой инфляции в России в 4% планируется достичь к середине 2025 года.
"Мы ожидаем, что уровень 4% будет достигнут к середине или второй половине следующего года. По итогам следующего года планируем вернуть инфляцию к цели в 4%, это часть нашего прогноза", — сказал он.
Напомним, эксперты, опрошенные Циан. Журнал, предполагают, что ключевая ставка в июле вырастет до 17,5% или 18% годовых.
Творожные кексы с вишней — это изысканная домашняя выпечка, которая поражает своей мягкостью и свежестью ягод.