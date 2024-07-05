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Банк России обсуждает повышение ключевой ставки в июле до 18%

ЦБ России может повысить ключевую ставку до 18% в июле

1:08
Недвижимость

Совет директоров Банка России на июльском заседании рассмотрит возможность повышения ключевой ставки до 17% или 18%. Об этом сообщил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин в эфире телеканала "Россия 24".

ЦБ России может повысить ключевую ставку до 18% в июле
Фото: wikimedia.org by Ghirlandajo is licensed under GNU Free Documentation License

"В июне обсуждались варианты повышения до 17% или даже 18%. Вероятно, эти варианты будут рассмотрены и в июле. Необходимость их расширения будет зависеть от поступающих данных", — отметил он.

Заботкин также добавил, что цель по годовой инфляции в России в 4% планируется достичь к середине 2025 года.

"Мы ожидаем, что уровень 4% будет достигнут к середине или второй половине следующего года. По итогам следующего года планируем вернуть инфляцию к цели в 4%, это часть нашего прогноза", — сказал он.

Напомним, эксперты, опрошенные Циан. Журнал, предполагают, что ключевая ставка в июле вырастет до 17,5% или 18% годовых.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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