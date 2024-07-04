Как обновить старую советскую мебель: 5 практических советов

Советская мебель: что делать со старыми предметами интерьера

1:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Каждая эпоха имеет свои символы. Для времен СССР это, безусловно, стенки, кухонные табуретки, торшеры и прочая мебель.

Фото: commons.wikimedia.org by Olga North, CC0

Сегодня старинные предметы в цене. Давайте разберемся, что можно сделать со старой советской мебелью: продать, использовать повторно или утилизировать.

Эксперт сетевого издания "БелНовости", дизайнер Юлия Тычино, поделилась лучшими вариантами.

1. Перекрасить

Если мебель не повреждена, ее можно перекрасить в новый цвет. Это изменит ее внешний вид и сделает более современной.

2. Перепрофилировать

В хорошем состоянии мебель можно перепрофилировать для других целей, например, сделать из нее кровать, стол или шкаф.

3. Продать

Если мебель в хорошем состоянии и имеет какую-то ценность, ее можно продать на аукционе или интернет-площадках.

4. Утилизировать

Поврежденную или окончательно изношенную мебель восстанавливать не имеет смысла. Лучше утилизировать ее на специальных пунктах приема или просто выбросить.

5. Подарить

Если у вас есть друзья или родственники, которые ценят старую советскую мебель, вы можете подарить ее им.