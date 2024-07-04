Как правильно выбрать место для установки телевизора: советы эксперта

Эксперт поделился советами по размещению телевизора в интерьере

1:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

После выбора размера экрана, дополнительных функций и марки телевизора, предстоит решить еще один важный вопрос — где разместить устройство.

Фото: commons.wikimedia.org by Bin im Garten, CC BY-SA 3.0

Эксперт сетевого издания "БелНовости", дизайнер Юлия Тычино, поделилась своими мыслями на этот счет.

Обычно есть два варианта размещения.

Самый простой и быстрый способ — установить телевизор на плоскую поверхность. Это может быть тумба, специально предназначенная для телевизора, или столик средней высоты. Преимущества такого решения включают устойчивое положение техники и легкость в регулировке расстояния до стены для подключения кабелей и другого оборудования.

Другой схожий вариант — тумба для телевизора, которая часто имеет полки для приставки, звуковой панели, проигрывателя Blu-ray и другой техники. Преимущество этого способа заключается в том, что тумбу можно легко передвинуть на колесиках, если потребуется переместить телевизор для уборки или изменения угла обзора.

Третий вариант — настенный монтаж, когда телевизор устанавливается на стене напротив места просмотра. Этот способ помогает существенно сэкономить пространство, что особенно важно для небольших помещений, и придает интерьеру эстетичный вид.