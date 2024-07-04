Как выбрать идеальные шторы для кухни: советы дизайнеров

Шторы в интерьере могут играть ключевую роль, но когда речь заходит о выборе текстиля для кухни, возникают сомнения.
Одни хозяйки считают шторы необходимыми, другие не видят в них смысла. Вот что советуют специалисты.
Эксперт сетевого издания "БелНовости", дизайнер Юлия Тычино, рекомендует учитывать не только стиль и материал, но и другие факторы.
Основная функция штор — защита от солнечных лучей, а уже потом они выступают как декоративный элемент, гармонирующий с интерьером.
Шторы на кухне
На кухне их роль несколько изменяется. Шторы могут использоваться преимущественно для украшения и создания уютной атмосферы.
Однако в некоторых случаях шторы могут быть неуместны или, наоборот, помочь скрыть недостатки планировки.
Если хозяйка хочет создать открытую и светлую кухню, шторы будут лишними.
В таком случае лучше выбрать жалюзи или более легкие занавески.
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