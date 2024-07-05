Разоблачена одна хитрость застройщиков к окончанию льготной ипотеки: скидка с наценки

Для сохранения спроса после отмены льготной ипотеки застройщики принялись активно манипулировать с ценообразованием. Руководитель агентства недвижимости "Vysotsky Estate Фили-Можайский", финансовый консультант Сергей Макаров раскрыл некоторые их хитрости.
"Одни договорились с банками и запустили ипотеку с субсидированной ставкой под 8% сроком до 5 лет, другие предоставляют ставку от 11,5% до 15% с удорожанием, третьи дают рассрочку до 24 месяцев", — рассказал он РИАМО в четверг.
"А четвёртые 1 июля тихонько подняли цены на 20%, а уже 2 июля сделали серьезные скидки. На те же 20%", — разоблачил риелтор.
По его мнению, в дальнейшем такого "креатива" будет всё больше и больше.
Нечто подобное буквально на днях предсказал его коллега Роман Поручик.
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