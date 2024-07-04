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Ипотека для самозанятых в 2024 году: на каких условиях дают и как увеличить шансы на одобрение

Высокий первоначальный взнос увеличивает шансы самозанятого на одобрение ипотеки

4:18
Недвижимость

Статус самозанятого позволяет гражданину платить налоги и вести своё дело совершенно законно. Однако даже при этом самозанятые продолжают сталкиваться с проблемами получения ипотеки в российских банках. Рассмотрим, какие требования предъявляют кредитные организации и как повысить шансы на одобрение ипотеки.

Высокий первоначальный взнос увеличивает шансы самозанятого на одобрение ипотеки
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Дают ли ипотеку самозанятым

Самозанятым непросто оформить кредит на покупку квартиры. Банки не считают таких граждан надежными плательщиками и предъявляют к ним более жесткие требования, внимательно изучая их доходы. Даже если деятельность самозанятого приносит стабильный и высокий доход, кредиторы могут относиться к нему с предвзятостью, предпочитая классические документы и консервативные системы.

Сегодня самозанятые могут подтвердить свои доходы справкой из приложения «Мой налог». Однако ипотечные кредиты для них менее выгодны, чем для наёмных сотрудников. Это связано с тем, что самозанятые не платят НДФЛ и не могут получить налоговый вычет, за исключением двух случаев:

  • Если наряду с ведением собственного дела гражданин работает по найму.
  • Если до получения статуса самозанятого гражданин работал по найму или был предпринимателем на общей системе налогообложения.

В обоих случаях при покупке недвижимости в ипотеку самозанятый сможет получить вычет за последние три года. Получив кредит, такой заёмщик сможет не платить налоги с зарплаты по трудовому договору до тех пор, пока не израсходует весь вычет, но налоги с доходов, получаемых как самозанятый, платить придётся.

На что смотрит банк

При рассмотрении заявки на ипотеку банк обращает внимание на следующие параметры:

  • Стабильный ежемесячный доход. Платежи по ипотеке не должны превышать 40-60% дохода.
  • Качественная кредитная история. У заявителя не должно быть серьезных задолженностей, а «нулевая» кредитная история также не является положительной характеристикой.
  • Длительные отношения с банком, наличие расчётного счета, активной платежной карты, вкладов и своевременно погашенных займов.
  • Для подтверждения платёжеспособности самозанятый должен предоставить первоначальный взнос, который может достигать 50% стоимости жилья.

Как повысить шансы на одобрение

Получение ипотеки для самозанятых может быть сложнее, чем для наемных сотрудников, но есть несколько шагов, которые помогут увеличить шансы на одобрение.

  • Увеличьте первоначальный взнос. Чем больше сумма первоначального взноса, тем лучше условия по ипотеке и выше вероятность её одобрения.
  • Обращайтесь в банк, через который идут ваши расчёты как самозанятого. Это может уменьшить количество требуемых документов, поскольку банк уже видит все ваши доходы и расходы.
  • Привлеките созаёмщика или поручителя. Банку выгоднее иметь в созаёмщиках не одного клиента, а двоих и даже больше. Обычно ими выступают супруги и близкие родственники.
  • Покажите дополнительный доход. Это может быть работа по трудовому договору параллельно самозанятости. При расчете максимальной суммы ипотеки принимаются во внимание также арендная плата или пенсия.
  • Снизьте кредитную нагрузку, погасив активные кредиты. С учётом ипотеки общий долг не должен превышать 50-60%.
  • Не подавайте заявку сразу в несколько банков. С каждым запросом банка на проверку кредитной истории потенциального заёмщика кредитный рейтинг снижается. Чем он ниже, тем меньше шансов на одобрение.
  • Убедитесь, что нет ошибок в кредитной истории или неоплаченных штрафов. Они тоже повышают риск отказа.

Таким образом, самозанятые могут получить ипотечный кредит в российских банках, но на общих условиях. При отсутствии справки о зарплате ставка по кредиту будет высокой, а первоначальный взнос может составлять до 30% от стоимости недвижимости.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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