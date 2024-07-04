Ипотека для самозанятых в 2024 году: на каких условиях дают и как увеличить шансы на одобрение

Высокий первоначальный взнос увеличивает шансы самозанятого на одобрение ипотеки

4:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Статус самозанятого позволяет гражданину платить налоги и вести своё дело совершенно законно. Однако даже при этом самозанятые продолжают сталкиваться с проблемами получения ипотеки в российских банках. Рассмотрим, какие требования предъявляют кредитные организации и как повысить шансы на одобрение ипотеки.

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Дают ли ипотеку самозанятым

Самозанятым непросто оформить кредит на покупку квартиры. Банки не считают таких граждан надежными плательщиками и предъявляют к ним более жесткие требования, внимательно изучая их доходы. Даже если деятельность самозанятого приносит стабильный и высокий доход, кредиторы могут относиться к нему с предвзятостью, предпочитая классические документы и консервативные системы.

Сегодня самозанятые могут подтвердить свои доходы справкой из приложения «Мой налог». Однако ипотечные кредиты для них менее выгодны, чем для наёмных сотрудников. Это связано с тем, что самозанятые не платят НДФЛ и не могут получить налоговый вычет, за исключением двух случаев:

Если наряду с ведением собственного дела гражданин работает по найму.

Если до получения статуса самозанятого гражданин работал по найму или был предпринимателем на общей системе налогообложения.

В обоих случаях при покупке недвижимости в ипотеку самозанятый сможет получить вычет за последние три года. Получив кредит, такой заёмщик сможет не платить налоги с зарплаты по трудовому договору до тех пор, пока не израсходует весь вычет, но налоги с доходов, получаемых как самозанятый, платить придётся.

На что смотрит банк

При рассмотрении заявки на ипотеку банк обращает внимание на следующие параметры:

Стабильный ежемесячный доход. Платежи по ипотеке не должны превышать 40-60% дохода.

Качественная кредитная история. У заявителя не должно быть серьезных задолженностей, а «нулевая» кредитная история также не является положительной характеристикой.

Длительные отношения с банком, наличие расчётного счета, активной платежной карты, вкладов и своевременно погашенных займов.

Для подтверждения платёжеспособности самозанятый должен предоставить первоначальный взнос, который может достигать 50% стоимости жилья.

Как повысить шансы на одобрение

Получение ипотеки для самозанятых может быть сложнее, чем для наемных сотрудников, но есть несколько шагов, которые помогут увеличить шансы на одобрение.

Увеличьте первоначальный взнос. Чем больше сумма первоначального взноса, тем лучше условия по ипотеке и выше вероятность её одобрения.

Обращайтесь в банк, через который идут ваши расчёты как самозанятого. Это может уменьшить количество требуемых документов, поскольку банк уже видит все ваши доходы и расходы.

Привлеките созаёмщика или поручителя. Банку выгоднее иметь в созаёмщиках не одного клиента, а двоих и даже больше. Обычно ими выступают супруги и близкие родственники.

Покажите дополнительный доход. Это может быть работа по трудовому договору параллельно самозанятости. При расчете максимальной суммы ипотеки принимаются во внимание также арендная плата или пенсия.

Снизьте кредитную нагрузку, погасив активные кредиты. С учётом ипотеки общий долг не должен превышать 50-60%.

Не подавайте заявку сразу в несколько банков. С каждым запросом банка на проверку кредитной истории потенциального заёмщика кредитный рейтинг снижается. Чем он ниже, тем меньше шансов на одобрение.

Убедитесь, что нет ошибок в кредитной истории или неоплаченных штрафов. Они тоже повышают риск отказа.

Таким образом, самозанятые могут получить ипотечный кредит в российских банках, но на общих условиях. При отсутствии справки о зарплате ставка по кредиту будет высокой, а первоначальный взнос может составлять до 30% от стоимости недвижимости.