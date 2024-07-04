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При оформлении ипотеки можно получить 450 тысяч рублей от государства: кто имеет право на выплату и в какие сроки

Семьи с тремя и более детьми могут получить 450 тысяч при оформлении ипотеки

4:05
Недвижимость

В России существуют различные меры поддержки семей с детьми, такие как материнский капитал, налоговые вычеты, ежемесячные пособия. Одна из них - субсидия в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита. Банки.ру рассказали, кто и в какие сроки после оформления кредита может получить эту выплату от государства.

Семьи с тремя и более детьми могут получить 450 тысяч при оформлении ипотеки
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Кто имеет право на выплату

Субсидия предназначена для погашения ипотеки и никак не связана с материнским капиталом. Семьи могут получить эти деньги при соблюдении всех перечисленных условий:

  • Третий или последующий ребенок, родившийся после 1 января 2019 года. Возраст других детей значения не имеет.
  • Ипотечный договор зарегистрирован до 1 июля 2031 года.
  • Ранее не пользовались этой мерой поддержки.
  • Не лишены родительских прав.

Как уточняет аналитик Банки.ру Инна Солдатенкова, родители усыновленных детей тоже имеют право на выплату при соблюдении указанных условий. Субсидию могут получить и семьи, не состоящие в официальном браке.

Особенности субсидии

У льготы есть свои особенности и ограничения:

  • 450 тысяч рублей можно потратить только на погашение текущего ипотечного кредита.
  • Ипотека должна быть оформлена на жилую недвижимость, а не на коммерческую.
  • Деньги нельзя использовать для погашения ипотеки на покупку апартаментов.
  • Деньги нельзя использовать для первоначального взноса.
  • Сумма перечисляется напрямую банку, в котором оформлена ипотека, а не заявителю.
  • 450 тысяч рублей — это максимальная сумма выплаты. Если остаток по ипотеке меньше 450 тысяч рублей, выплата будет равна сумме остатка.
  • Воспользоваться субсидией можно только один раз.

Когда можно получить деньги

Получить деньги можно в любой момент после оформления ипотеки с 1 января 2024 года. Для этого нужно подготовить документы и подать их через «Госуслуги» или банк.

Для подачи заявления понадобятся:

  • Паспорта и СНИЛС заявителей и детей старше 14 лет.
  • Документы, подтверждающие отцовство и материнство: свидетельства о рождении или усыновлении детей.
  • Договор ипотечного кредита.
  • В случае рефинансирования ипотеки — договоры по рефинансированию.
  • Документ, подтверждающий покупку или строительство недвижимости, например, договор купли-продажи или подряда на строительство.
  • Если заявку подает поручитель, то понадобится договор поручительства, при условии, что у него есть доля в собственности ипотечного жилья и договор поручительства оформлен после 29.04.2021.
  • Согласие заявителей и детей на обработку персональных данных.

Срок перечисления выплаты обычно составляет до 20 дней, но может увеличиться, если потребуются дополнительные документы.

Когда выгоднее подавать документы на получение выплаты

Лучше подать документы на выплату в первой половине срока ипотеки. Чем раньше вы получите деньги и внесете их для частичного досрочного погашения, тем меньше будет общая переплата по кредиту за счет уменьшения долга, на который начисляются проценты.

«Большая часть банков выдает ипотеку с аннуитетным графиком, при котором фиксированная сумма вносится каждый месяц. При такой схеме выгоднее делать частичное досрочное погашение в первой половине срока кредита. Это поможет сэкономить на процентах. В то же время, если нужно уменьшить долговую нагрузку, лучше выбрать погашение с сокращением размера ежемесячного платежа», — советует Солдатенкова.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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