Почему знающие люди советуют снимать жильё в доме советской постройки

Квартплата — основной критерий для 88% арендаторов, выяснила "Яндекс Аренда"

2:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Арендная плата — основной критерий выбора съёмного жилья для 88% квартирантов. Таковы результаты опроса, проведённого "Яндекс Арендой" среди 1200 россиян в возрасте от 18 лет, уже снимавших квартиру или вот-вот собирающихся это сделать.

Фото: Правительство Московской области by Анастасия Осипова, PDM

Руководитель "Яндекс Аренды" Роман Жуков дал советы, как сэкономить на аренде, не принося в жертву комфорт и, как следствие, качество жизни.

По его словам, один из ключевых факторов, влияющих на стоимость аренды — локация. Очевидно, что чем дальше от центра, тем дешевле, причём ставки могут различаться в два-три раза при прочих равных. Тем, кто не хочет переплачивать, стоит приглядеться к отдалённым районам.

"Например, в столице такой локацией может стать Новая Москва. Сегодня она уже практически ничем не уступает в части развития инфраструктуры, а также транспортной сети", — заметил Жуков.

Ещё один способ сэкономить — поселиться в старом жилом фонде. Дома советских времён ненамного хуже новостроек, а к их преимуществам, помимо меньшей стоимости, можно отнести более зелёный двор, развитую инфраструктуру, более низкие коммунальные платежи.

Глава "Яндекс Аренды" посоветовал также не гнаться за дешевизной квартир без мебели и техники. Долгосрочная аренда такого жилья может обойтись в конечном итоге дороже, в том числе за счёт траты личного времени на обустройство.

Для поиска съёмного жилья благоприятнее месяцы низкого спроса — май, июнь и июль. Если намерены "понаехать" — лучше займитесь этим прямо сейчас.

"Наверное, одна из главных рекомендаций при поиске жилья — всё время оставаться в онлайне: оформить подписку на рассылку с новыми предложениями квартир, чтобы не пропустить подходящий вариант", — добавил Жуков.

"При постоянном мониторинге дешёвые квартиры можно встретить даже в центре города", — заключил он.