Почему знающие люди советуют снимать жильё в доме советской постройки

Арендная плата — основной критерий выбора съёмного жилья для 88% квартирантов. Таковы результаты опроса, проведённого "Яндекс Арендой" среди 1200 россиян в возрасте от 18 лет, уже снимавших квартиру или вот-вот собирающихся это сделать.
Руководитель "Яндекс Аренды" Роман Жуков дал советы, как сэкономить на аренде, не принося в жертву комфорт и, как следствие, качество жизни.
По его словам, один из ключевых факторов, влияющих на стоимость аренды — локация. Очевидно, что чем дальше от центра, тем дешевле, причём ставки могут различаться в два-три раза при прочих равных. Тем, кто не хочет переплачивать, стоит приглядеться к отдалённым районам.
"Например, в столице такой локацией может стать Новая Москва. Сегодня она уже практически ничем не уступает в части развития инфраструктуры, а также транспортной сети", — заметил Жуков.
Ещё один способ сэкономить — поселиться в старом жилом фонде. Дома советских времён ненамного хуже новостроек, а к их преимуществам, помимо меньшей стоимости, можно отнести более зелёный двор, развитую инфраструктуру, более низкие коммунальные платежи.
Глава "Яндекс Аренды" посоветовал также не гнаться за дешевизной квартир без мебели и техники. Долгосрочная аренда такого жилья может обойтись в конечном итоге дороже, в том числе за счёт траты личного времени на обустройство.
Для поиска съёмного жилья благоприятнее месяцы низкого спроса — май, июнь и июль. Если намерены "понаехать" — лучше займитесь этим прямо сейчас.
"Наверное, одна из главных рекомендаций при поиске жилья — всё время оставаться в онлайне: оформить подписку на рассылку с новыми предложениями квартир, чтобы не пропустить подходящий вариант", — добавил Жуков.
"При постоянном мониторинге дешёвые квартиры можно встретить даже в центре города", — заключил он.
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