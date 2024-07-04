Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Создатели Genshin Impact выпустили игру Zenless Zone Zero
Боремся с фитофторозом и кладоспориозом на томатах
Беспокойство детей Джоли: проблемы с питанием после развода с Брэдом Питтом
Готовим восхитительный песочный пирог с черникой
PAG: пожилые люди выражают больше эмоциональной эмпатии по сравнению с молодежью
Сексолог Кульгавчук посоветовал полезные продукты для романтического ужина
Регина Тодоренко пожаловалась на дефицит туалетов в Китае
"Слово пацана" и "Вызов" признали проектами с высоким социальным значением
В Вологодской области отменили показ шоу с участием Александра Гудкова
Почему знающие люди советуют снимать жильё в доме советской постройки

Квартплата — основной критерий для 88% арендаторов, выяснила "Яндекс Аренда"

2:05
Недвижимость

Арендная плата — основной критерий выбора съёмного жилья для 88% квартирантов. Таковы результаты опроса, проведённого "Яндекс Арендой" среди 1200 россиян в возрасте от 18 лет, уже снимавших квартиру или вот-вот собирающихся это сделать.

Квартплата — основной критерий для 88% арендаторов, выяснила "Яндекс Аренда"
Фото: Правительство Московской области by Анастасия Осипова, PDM

Руководитель "Яндекс Аренды" Роман Жуков дал советы, как сэкономить на аренде, не принося в жертву комфорт и, как следствие, качество жизни.

По его словам, один из ключевых факторов, влияющих на стоимость аренды — локация. Очевидно, что чем дальше от центра, тем дешевле, причём ставки могут различаться в два-три раза при прочих равных. Тем, кто не хочет переплачивать, стоит приглядеться к отдалённым районам.

"Например, в столице такой локацией может стать Новая Москва. Сегодня она уже практически ничем не уступает в части развития инфраструктуры, а также транспортной сети", — заметил Жуков.

Ещё один способ сэкономить — поселиться в старом жилом фонде. Дома советских времён ненамного хуже новостроек, а к их преимуществам, помимо меньшей стоимости, можно отнести более зелёный двор, развитую инфраструктуру, более низкие коммунальные платежи.

Глава "Яндекс Аренды" посоветовал также не гнаться за дешевизной квартир без мебели и техники. Долгосрочная аренда такого жилья может обойтись в конечном итоге дороже, в том числе за счёт траты личного времени на обустройство.

Для поиска съёмного жилья благоприятнее месяцы низкого спроса — май, июнь и июль. Если намерены "понаехать" — лучше займитесь этим прямо сейчас.

"Наверное, одна из главных рекомендаций при поиске жилья — всё время оставаться в онлайне: оформить подписку на рассылку с новыми предложениями квартир, чтобы не пропустить подходящий вариант", — добавил Жуков.

"При постоянном мониторинге дешёвые квартиры можно встретить даже в центре города", — заключил он.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Почему Нигерия решила вернуть свои золотые запасы?

В своих резервах Нигерия хранит около 21 тонны золота

Даже Нигерия планирует вернуть свои золотые запасы
Капустная белянка: как защитить урожай от прожорливых гусениц
Капустной белянке — бой: в июле опудрите кусты этим порошком — о вредителе забудете
Запад в панике. Китай разрабатывает для России аналог дрона-камикадзе "Герань"?
Спасите ваши томаты от июльской жары: 2 необходимых действия для растений в теплице
Новейший ЗРК С-350 "Витязь" заступает на боевое дежурство Дмитрий Плотников Надежда на лучшие времена — отличительная черта янки Сергей Лебедев Politico: Демпартия США обсудит с Байденом провал на дебатах Петр Ермилин
Перец это обожает: в июле проведите подкормки и формирование кустов
Супруга Курбана Омарова записала видеообращение из родильного отделения
В июле для моркови — обязательно: эти меры по уходу влияют на рост крупных корнеплодов
В июле для моркови — обязательно: эти меры по уходу влияют на рост крупных корнеплодов
Последние материалы
Авиабилеты подорожают из-за санкций и увеличения расходов авиакомпаний
Премьер госсовета КНР назвал размер индустрии ИИ в стране
Рудченко объяснил неудачи Кристины Орбакайте за границей "токсичным шлейфом" семьи
Когда и как включать режим рециркуляции в автомобиле
"Артур, ты король": доброта и верность в сердце джунглей
Правильный способ нанесения солнцезащитного крема
Как подготовить собаку к визиту гостей
Российская игровая компания собирает средства для ветеранов
За что флористы ценят гипсофилу?
Причиной отёкших ног могут быть проблемы с сердцем, предупредил кардиолог Кондрахин
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников