Физик научил открывать окна единственно эффективным в жару способом

Вентилятор не охлаждает, напомнил физик Трунин

1:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В жаркую погоду окна лучше открывать только ночью, посоветовал доктор физико-математических наук Михаил Трунин читателям Pravda.Ru.

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"Вообще можно даже устраивать сквозняк, если проходная квартира. Ночью сквозняк выветривает жаркий воздух, и температура сравнивается с окружающей на улице. А если она градусов 20 ночью, то это комфортно и для нас, чтобы не париться", — объяснил он.

А днём — наоборот, окна лучше закрыть и, более того, плотно зашторить. "Открытые окна никак не способствуют улучшению жизни, если на улице температура воздуха высокая, как сейчас 30 градусов, открыл ты окно — только хуже стало. Потому что этот горячий воздух поступает в квартиру. И, соответственно, внутри внешняя температура. Лучше с ночи ту прохладу, которая накопилась за ночь в квартире, за счёт открытых окон держать — закрыть эти окна при температуре 30 градусов извне. И в отсутствие кондиционера всё-таки эта температура, которая 20° в закупоренной квартире, долго будет подниматься при закрытых шторах, если солнце прямо не падает в комнату. Не тюль, а плотные шторы, которые обычно у всех тоже есть, предотвращают прямое попадание солнечных лучей и, соответственно, подогрев температуры воздуха в помещении", — порекомендовал учёный.

Он также напомнил о бесполезности вентилятора: "Вентилятор ничего не делает. Он не охлаждает. Он только создаёт на вас поток воздуха, который просто перемешан внутри комнаты".

Единственный эффект вентилятора — сидя прямо напротив него, жару субъективно легче переносить. Особенно если повесить на вентилятор мокрое полотенце, хотя это и не рекомендуется.