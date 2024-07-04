Риски покупки недвижимости у пожилых людей: как избежать мошенничества и оспаривания сделки

Осторожно, афера: как пенсионеры лишают покупателей жилья и денег

1:31 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Некоторые пожилые люди научились использовать мошеннические схемы для продажи своего жилья.

Фото: flickr.com by freepik, PDM

Получив деньги от покупателя, они заявляют, что стали жертвой телефонных мошенников, и что вся сумма якобы исчезла, пытаясь оспорить сделку.

Юристы подтверждают: пожилые люди действительно нередко становятся жертвами преступников и остаются без жилья и денег. Однако есть и такие, которые используют такие схемы не хуже профессиональных аферистов. В этом случае без денег и жилья может остаться покупатель.

Судебные разбирательства по таким делам могут длиться годами, а взыскать с пожилого человека что-либо, кроме небольших сумм с пенсии, практически невозможно, так как человека не могут заставить продать единственное жильё.

Риэлторы предпочитают избегать таких рискованных сделок, особенно если продажа срочная и цена занижена. Если же вы всё-таки решили рискнуть, рекомендуется максимально близко познакомиться с продавцом, уточнить причину продажи и узнать, осведомлены ли его близкие о сделке. Важно убедиться, что пожилой человек не состоит на учёте у психиатра. Лучше провести медицинское освидетельствование перед сделкой в присутствии нотариуса с фиксацией на видео.

При оформлении сделки обязательно убедитесь, что продавец выписался и у него есть другое жилье. Все расчёты проводите только безналичным путём, рекомендуют эксперты в АиФ.