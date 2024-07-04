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Кризис на рынке жилья в США: высокие ипотечные ставки и низкие запасы создают проблемы для жителей

В США наблюдается рекордное снижение доступности жилья

1:09
Недвижимость

Рекордно низкая доступность жилья в США оказывает значительное давление на покупателей и арендаторов, сообщает Bloomberg.

В США наблюдается рекордное снижение доступности жилья
Фото: flickr.com by Jeramey Jannene, CC BY 2.0

Согласно данным Национальной ассоциации риэлторов, жители Милуоки сталкиваются с самым высоким ипотечным бременем. Этот город, где пройдёт Республиканский национальный съезд в 2024 году, отражает общую ситуацию на рынке недвижимости США. Ранее Милуоки был известен своей стабильностью и относительной доступностью жилья.

В августе ставки по ипотечным кредитам в США достигли самого высокого уровня с 2000 года, что привело к наименьшему количеству сделок с недвижимостью за последнее десятилетие. Давление также усиливается из-за нехватки товарных запасов, что вызвало рост отпускных цен и арендной платы почти до рекордных значений.

Bloomberg подчёркивает, что это может повлиять на мнения избирателей, особенно молодого поколения, которое сильнее всего пострадало от снижения доступности жилья. Это может создать политическую уязвимость для президента Джо Байдена.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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