Нужно ли совмещать ванную комнату и туалет: преимущества и недостатки
Плюсы и минусы совмещенного санузла в городских квартирах
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Некоторые особенности планировки городских квартир настолько неудобны, но, к многим из них жители так привыкли, что уже и не замечают.
Фото: Pexels by Athena, CC0
Только новоприбывшие иногда задаются вопросом: стоит ли объединять в одно помещение ванную комнату с туалетом?
Эксперт сетевого издания "БелНовости", дизайнер Юлия Тычино, рассказала о плюсах и минусах такого решения.
Это решение как минимум выгодно для жильцов небольших квартир, где каждый квадратный метр имеет значение.
Остальные могут продолжать сомневаться, взвешивая все "за" и "против".
Преимущества объединенного санузла:
- Во-первых, это экономия. Нужно будет покупать на одну межкомнатную дверь меньше.
- Не придется облицовывать стену между ванной комнатой и туалетом с двух сторон.
- В объединенном санузле больше пространства, что позволяет оборудовать его более удобно.
- Коммуникации можно разместить так, чтобы они не портили интерьер и были легче доступны в случае ремонта.
- Интерьер помещения выглядит более роскошно, чем в раздельном санузле.
Недостатки:
- Необходимость в перепланировке, что может повлечь дополнительные расходы.
- Для многодетных семей совмещенный санузел может быть не самым удобным вариантом: один человек моется, а остальным приходится ждать.
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