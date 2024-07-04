Нужно ли совмещать ванную комнату и туалет: преимущества и недостатки

Плюсы и минусы совмещенного санузла в городских квартирах

1:24 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Некоторые особенности планировки городских квартир настолько неудобны, но, к многим из них жители так привыкли, что уже и не замечают.

Фото: Pexels by Athena, CC0

Только новоприбывшие иногда задаются вопросом: стоит ли объединять в одно помещение ванную комнату с туалетом?

Эксперт сетевого издания "БелНовости", дизайнер Юлия Тычино, рассказала о плюсах и минусах такого решения.

Это решение как минимум выгодно для жильцов небольших квартир, где каждый квадратный метр имеет значение.

Остальные могут продолжать сомневаться, взвешивая все "за" и "против".

Преимущества объединенного санузла:

Во-первых, это экономия. Нужно будет покупать на одну межкомнатную дверь меньше.

Не придется облицовывать стену между ванной комнатой и туалетом с двух сторон.

В объединенном санузле больше пространства, что позволяет оборудовать его более удобно.

Коммуникации можно разместить так, чтобы они не портили интерьер и были легче доступны в случае ремонта.

Интерьер помещения выглядит более роскошно, чем в раздельном санузле.

Недостатки:

Необходимость в перепланировке, что может повлечь дополнительные расходы.

Для многодетных семей совмещенный санузел может быть не самым удобным вариантом: один человек моется, а остальным приходится ждать.