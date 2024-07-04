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Как сэкономить при аренде жилья в России: лучшие стратегии и советы

Как сэкономить при аренде жилья в России

2:00
Недвижимость

Жители России поделились советами по экономии при аренде жилья. Стоимость квартир на рынке аренды в настоящее время растет по разным причинам, таким как повышение ипотечных ставок, увеличение коммунальных платежей, а также рост цен на строительные материалы.

Как сэкономить при аренде жилья в России
Фото: Официальный сайт администрации Полысаевского городского округа is licensed under Public domain

По данным сервиса Домклик, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры площадью 35 квадратных метров составляет 23,9 тысячи рублей. Наиболее доступные варианты находятся в Волгоградской, Самарской областях и Башкортостане — от 15,9 до 17,1 тысячи рублей. Самые высокие цены, как обычно, в Москве — до 69,7 тысячи рублей за квартиру площадью 69,7 квадратных метров.

С учетом сезонного спада в начале зимы спрос на аренду увеличился на 15%, по словам заместителя директора управления аренды квартир компании "ИНКОМ-Недвижимость" Оксаны Поляковой.

Возможно, это связано с изменениями на ипотечном рынке, где регулятор ограничил выдачу кредитов людям с долговой нагрузкой более 80%, что вынудило многих семей отложить покупку жилья и продолжить аренду.

Полякова отметила рост популярности эконом-вариантов жилья, особенно однокомнатных и двухкомнатных, цены на которые за полгода выросли с 25 до 32 тысяч рублей. Также наблюдается новый тренд в Москве — аренда жилья "в складчину", что стало ответом на рост цен.

Несмотря на все эти факторы, можно сэкономить, выбирая квартиры с низким качеством или расположенные в удаленных районах. Согласно Оксане Поляковой, отсутствие ремонта или наличие недостатков в квартире может снизить стоимость аренды на 10-40%.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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