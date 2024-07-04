Как сэкономить при аренде жилья в России: лучшие стратегии и советы

Жители России поделились советами по экономии при аренде жилья. Стоимость квартир на рынке аренды в настоящее время растет по разным причинам, таким как повышение ипотечных ставок, увеличение коммунальных платежей, а также рост цен на строительные материалы.
По данным сервиса Домклик, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры площадью 35 квадратных метров составляет 23,9 тысячи рублей. Наиболее доступные варианты находятся в Волгоградской, Самарской областях и Башкортостане — от 15,9 до 17,1 тысячи рублей. Самые высокие цены, как обычно, в Москве — до 69,7 тысячи рублей за квартиру площадью 69,7 квадратных метров.
С учетом сезонного спада в начале зимы спрос на аренду увеличился на 15%, по словам заместителя директора управления аренды квартир компании "ИНКОМ-Недвижимость" Оксаны Поляковой.
Возможно, это связано с изменениями на ипотечном рынке, где регулятор ограничил выдачу кредитов людям с долговой нагрузкой более 80%, что вынудило многих семей отложить покупку жилья и продолжить аренду.
Полякова отметила рост популярности эконом-вариантов жилья, особенно однокомнатных и двухкомнатных, цены на которые за полгода выросли с 25 до 32 тысяч рублей. Также наблюдается новый тренд в Москве — аренда жилья "в складчину", что стало ответом на рост цен.
Несмотря на все эти факторы, можно сэкономить, выбирая квартиры с низким качеством или расположенные в удаленных районах. Согласно Оксане Поляковой, отсутствие ремонта или наличие недостатков в квартире может снизить стоимость аренды на 10-40%.
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