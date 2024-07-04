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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин: новые правила финансирования программы расселения

Новые правила финансирования программы расселения озвучены

1:14
Недвижимость

Правительство разрешило перераспределять средства между регионами Российской Федерации, выделенные в рамках программы по расселению аварийного жилья. Решение было оформлено соответствующим постановлением, подписанным председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Новые правила финансирования программы расселения озвучены
Фото: Self-photographed by Mitte (Georg Mittenecker), CC BY-SA 2.5

Согласно этому постановлению, часть финансирования, предусмотренного на переселение граждан из домов, объявленных аварийными с 1 января 2017 по 1 января 2022 года, будет перераспределена между регионами в зависимости от степени реализации программы. Для принятия таких решений необходимо будет согласование президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

Вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин подчеркнул, что данное нововведение способствует повышению эффективности финансирования программы и делает более оперативным расходование бюджетных средств, выделенных регионам на расселение граждан из аварийного жилья.

Отмечается, что программу расселения граждан из аварийного жилья ведет Минстрой, а ее оператором выступает Фонд развития территорий.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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