Известен способ охладить квартиру без кондиционера

Как охладить квартиру без кондиционера

1:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Охладить квартиру в жаркий период без использования кондиционера возможно, как советуют специалисты из издания «Вечерняя Москва».

Фото: Freepik by stefamerpik, PDM

В первую очередь следует блокировать солнечные лучи, проникающие через окна. Это можно сделать с помощью плотных штор из светлых тканей, которые эффективно отражают свет, или специальных blackout штор. Также подойдут жалюзи из железа или ткани, способные задерживать до 90 процентов солнечного излучения. В качестве менее стандартного варианта можно использовать фольгу или зеркальную пленку.

Вместо кондиционера можно установить вентилятор. Для усиления его эффективности рекомендуется поставить перед ним емкость с льдом или бутылки с холодной водой. Благодаря охлаждению воздуха за счет испарения комната заметно прохладеет. Также полезны увлажнители воздуха и обычные распылители с холодной водой.

Эксперты советуют проветривать помещение ночью, выполнять влажную уборку холодной водой и сократить использование бытовой техники. Рекомендуется избавиться от лишних текстильных изделий, таких как ковры и пледы, которые удерживают тепло. Также стоит рассмотреть добавление комнатных растений, способствующих охлаждению помещения.