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Обладаете этим? Вы жадный!: какие вещи в доме выдают жадного человека

Какие вещи в доме выдают жадного человека

1:00
Недвижимость

Жадный иногда стремится красиво оформить свою квартиру, следуя признанному общественному эталону.

Какие вещи в доме выдают жадного человека
Фото: commons.wikimedia.org by Alvesgaspar, CC BY-SA 3.0

Однако истинная сущность владельца проявляется в деталях.

Вот три признака жадности:

  • Недорогой текстиль
    Качественный и ухоженный текстиль свидетельствует о владельце как о человеке с хорошим вкусом и достатком, считает дизайнер Юлия Тычино. Жадный же экономит на полотенцах, постельном белье и покрывалах.

  • Дешевая сантехника
    Ответственный владелец не станет экономить на сантехнике из-за потенциальных проблем, которые могут возникнуть в будущем. Качественная сантехника приобретается с расчетом на многие годы вперед.

  • Старые, но не винтажные вещи
    Винтаж может добавить интерьеру квартиры красоты и романтики, однако неопытный выбор может привести к тому, что вещи будут выглядеть просто старыми и запущенными, не способными улучшить атмосферу помещения.
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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