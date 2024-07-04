Обладаете этим? Вы жадный!: какие вещи в доме выдают жадного человека

Какие вещи в доме выдают жадного человека

1:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Жадный иногда стремится красиво оформить свою квартиру, следуя признанному общественному эталону.

Фото: commons.wikimedia.org by Alvesgaspar, CC BY-SA 3.0

Однако истинная сущность владельца проявляется в деталях.

Вот три признака жадности:

Недорогой текстиль

Качественный и ухоженный текстиль свидетельствует о владельце как о человеке с хорошим вкусом и достатком, считает дизайнер Юлия Тычино . Жадный же экономит на полотенцах, постельном белье и покрывалах.

Качественный и ухоженный текстиль свидетельствует о владельце как о человеке с хорошим вкусом и достатком, считает дизайнер . Жадный же экономит на полотенцах, постельном белье и покрывалах. Дешевая сантехника

Ответственный владелец не станет экономить на сантехнике из-за потенциальных проблем, которые могут возникнуть в будущем. Качественная сантехника приобретается с расчетом на многие годы вперед.

Ответственный владелец не станет экономить на сантехнике из-за потенциальных проблем, которые могут возникнуть в будущем. Качественная сантехника приобретается с расчетом на многие годы вперед. Старые, но не винтажные вещи

Винтаж может добавить интерьеру квартиры красоты и романтики, однако неопытный выбор может привести к тому, что вещи будут выглядеть просто старыми и запущенными, не способными улучшить атмосферу помещения.