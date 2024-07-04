Обладаете этим? Вы жадный!: какие вещи в доме выдают жадного человека

Жадный иногда стремится красиво оформить свою квартиру, следуя признанному общественному эталону.
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Однако истинная сущность владельца проявляется в деталях.
Вот три признака жадности:
Недорогой текстиль Качественный и ухоженный текстиль свидетельствует о владельце как о человеке с хорошим вкусом и достатком, считает дизайнер Юлия Тычино. Жадный же экономит на полотенцах, постельном белье и покрывалах.
Дешевая сантехника Ответственный владелец не станет экономить на сантехнике из-за потенциальных проблем, которые могут возникнуть в будущем. Качественная сантехника приобретается с расчетом на многие годы вперед.
Старые, но не винтажные вещи Винтаж может добавить интерьеру квартиры красоты и романтики, однако неопытный выбор может привести к тому, что вещи будут выглядеть просто старыми и запущенными, не способными улучшить атмосферу помещения.