Герман Греф оценил последствия отмены льготной ипотеки: ситуация во втором полугодии будет непростой

Герман Греф: падение выдачи ипотеки на 8% — временное явление

1:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Герман Греф, глава Сбербанка, выразил уверенность в том, что сокращение объемов выдачи ипотечных кредитов на 8% после отмены льготной программы не повлечет за собой значительных последствий. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: mos.ru is licensed under public domain

Он также признал, что падение будет, но добавил: "Пока мы не видим, чтобы эти последствия были очень значимыми", — отвечая на вопрос журналистов.

Греф отметил, что объемы выдачи в июне не снизятся, так как многие граждане спешили воспользоваться субсидированной ипотекой до завершения программы. Он также предсказал непростую ситуацию на рынке во втором полугодии, учитывая, что правительство оставило точечное субсидирование, в первую очередь для семейной ипотеки.

По словам Грефа, на рынке произошел значительный дисбаланс, и доступность жилья снизилась на 10%. Он также прогнозирует, что рынку ипотеки потребуется несколько лет, чтобы прийти в нормальное равновесное состояние после окончания программы льготной ипотеки с государственной поддержкой, которая завершилась 1 июля.

Напомним, что программа массовой льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 8% была запущена в России в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли и граждан в период пандемии, и изначально планировалась до 1 ноября 2020 года.