Как правильно оформить совмещённый санузел для комфортного проживания

Названы преимущества и недостатки совмещённого санузла

1:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Существует ряд плюсов и минусов у совмещённого санузла.

Фото: Wikimedia Commons by Anonimous, CC BY 3.0

Преимущества совмещения перед раздельным узлом очевидны. Во-первых, объединение унитаза и ванны в одном помещении экономит место.

Во-вторых, такой формат уменьшает необходимость в больших затратах на ремонт.

Однако есть и недостатки. Часто возникает проблема, когда нескольким людям одновременно нужно пользоваться узлом: одному — на туалет, другому — в душ.

Это может вызывать неудобство, так как приходится ожидать своей очереди.

Ещё один минус — частые ошибки в дизайне. Сантехника разного назначения должна быть разделена визуально или физически, чтобы обеспечить комфорт и предотвратить запахи.

Эксперт в области дизайна интерьера Юлия Тычино указывает, что идеальным решением является установка перегородки между зонами. Это помогает сократить взаимное воздействие и создать более удобные условия для использования обеих зон.

Альтернативой может стать использование разных цветов или источников света для визуального разделения пространства, что также способствует улучшению функциональности совмещённого санузла.