Как выбрать идеальные шторки для ванной: руководство по материалам и размерам

Шторки для ванной не нужны, только если установлена душевая кабина. В остальных случаях они не только защищают остальную часть комнаты от брызг, но и служат важным элементом интерьера.
При выборе шторок среди разнообразия моделей и акционных предложений легко наткнуться на некачественное изделие.
Вот на что следует обратить внимание при выборе шторок для ванной комнаты.
Материал
ПВХ (поливинилхлорид)
ПВХ может быть прозрачным, цветным, с рисунком или фотопечатью. Он обладает отличными влагоотталкивающими свойствами, отличается богатой расцветкой и невысокой стоимостью. ПВХ достаточно прочен и износостоек. Однако важно обращать внимание на толщину материала: тонкие шторки быстро рвутся, слипаются при намокании и прилипают к телу. Недостатки ПВХ включают склонность к образованию плесени и разводов из-за мыльного налета и влаги.
Полиэстер
Полиэстеровые шторки изготавливаются из пластиковых нитей и выглядят как тканое полотно. Они не пропускают влагу, безопасны для здоровья, держат форму, не прилипают к телу, выглядят эффектно и стоят недорого. Такие шторки можно стирать в стиральной машине при температуре до 40 градусов без отжима и агрессивных моющих средств.
Как выбрать
Соблюдая эти рекомендации, можно выбрать качественные и стильные шторки для ванной комнаты, которые прослужат долго и украсят интерьер.