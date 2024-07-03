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Как выбрать идеальные шторки для ванной: руководство по материалам и размерам

Как выбрать идеальные шторки для ванной

2:16
Недвижимость

Шторки для ванной не нужны, только если установлена душевая кабина. В остальных случаях они не только защищают остальную часть комнаты от брызг, но и служат важным элементом интерьера.

Как выбрать идеальные шторки для ванной
Фото: Flickr by Master bath, CC BY 2.0

При выборе шторок среди разнообразия моделей и акционных предложений легко наткнуться на некачественное изделие.

Вот на что следует обратить внимание при выборе шторок для ванной комнаты.

Материал

ПВХ (поливинилхлорид)
ПВХ может быть прозрачным, цветным, с рисунком или фотопечатью. Он обладает отличными влагоотталкивающими свойствами, отличается богатой расцветкой и невысокой стоимостью. ПВХ достаточно прочен и износостоек. Однако важно обращать внимание на толщину материала: тонкие шторки быстро рвутся, слипаются при намокании и прилипают к телу. Недостатки ПВХ включают склонность к образованию плесени и разводов из-за мыльного налета и влаги.

Полиэстер
Полиэстеровые шторки изготавливаются из пластиковых нитей и выглядят как тканое полотно. Они не пропускают влагу, безопасны для здоровья, держат форму, не прилипают к телу, выглядят эффектно и стоят недорого. Такие шторки можно стирать в стиральной машине при температуре до 40 градусов без отжима и агрессивных моющих средств.

Как выбрать

  • Размер
    Ширина шторки должна быть не просто от стены до стены, но и с запасом — это для ванны. А для душевой кабины важно учитывать расстояние от карниза до края поддона.

  • Крепление
    Практичным вариантом является крепление на люверсы. Также существуют модели со встроенным креплением: липучки, крючки, пуговицы, кнопки и другие.

  • Цвет
    Для яркой комнаты лучше выбрать нейтральное по цвету изделие, которое подойдёт к основному цвету ванной. Если необходимо сделать акцент на интерьере, можно выбрать прозрачную шторку или яркую расцветку для создания акцента.

Соблюдая эти рекомендации, можно выбрать качественные и стильные шторки для ванной комнаты, которые прослужат долго и украсят интерьер.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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