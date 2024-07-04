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Этим доступным средством можно удалить известковый налёт с душа всего за час, уверяет эксперт

Британцам посоветовали замачивать душ в уксусе

1:52
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Известковый налёт на лейке душа — распространённая проблема, особенно в регионах с жёсткой водой. В среду Daily Express написала, как решить её простым и доступным способом.

Британцам посоветовали замачивать душ в уксусе
Фото: commons.wikimedia.org by Nicole-Koehler, CC BY-SA 3.0

Известковый налёт на сантехнике не только малоэстетично выглядит — он может засорить форсунки душевой лейки, что приведёт к снижению напора воды.

Нил из клинингового сервиса Bust The Dust посоветовал обычный столовый уксус. "Начните со снятия душевой головки, открутив её от шланга или трубы. Налейте дистиллированный белый уксус в пакет с застёжкой-молнией, чтобы полностью покрыть душевую головку. Поместите душевую головку в пакет и закройте его, оставив замачиваться не менее чем на час. Уксусная кислота растворит минеральные отложения", — рассказал он.

После этого душ следует обработать дезинфицирующим средством, чтобы убить оставшиеся бактерии, и можно установить его на своё место. Включите горячую воду, чтобы смыть остатки известковых отложений.

"Столовый уксус не только эффективен, но экологичен и безопасен в использовании. Это фантастическая альтернатива едким химическим чистящим средствам", — восхищён эксперт.

Вместо уксуса подойдёт лимонный сок, добавил он. "Плюс ко всему, он оставляет приятный свежий аромат в вашей ванной комнате", — заметил Нил.

По его мнению, чистку душа от налёта надо проводить не реже раза в месяц. "В регионах с жёсткой водой вам, возможно, придется делать это чаще", — предупредил собеседник издания.

"Соблюдение этого правила гарантирует более приятные ощущения от принятия душа и продлевает срок службы вашей душевой лейки", — заключил он.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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